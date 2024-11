Sánchez defiende la “cogobernanza” como respuesta a la DANA: “Sustituir a la Generalitat hubiera restado eficacia”

El presidente del Gobierno defiende la respuesta coordinada con la Generalitat de Valencia como la forma más responsable y eficaz de hacer frente a la catástrofe de la dana. Durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros que ha impulsado ayudas millonarias a todos los afectados, Pedro Sánchez ha evitado cualquier atisbo de reproche a Carlos Mazón y ha esquivado incluso el choque con Alberto Núñez Feijóo para abanderar un mensaje de unidad política ante la tragedia.

“La ciudadanía quiere ver a sus instituciones no peleadas, sino trabajando codo con codo en la atención de las urgencias, como está haciendo el Gobierno de España”, ha defendido. A preguntas de la prensa, Sánchez ha trasladado una extensa explicación sobre los motivos que le llevaron a descartar un estado de alarma que desplazara de su responsabilidad al Govern valenciano.

“El Gobierno de España entiende que no hay minuto que perder y que entrar en una sustitución de los responsables de la Generalitat hubiera supuesto restar eficacia a la respuesta. Pero también es una cuestión de respeto institucional. Hablamos mucho de los dirigentes políticos y poco de los servidores públicos. Estos días me he encontrado a personas encomiables que están trabajando dia y noche sin dormir para ayudar a sus vecinos y vecinas. Y por eso tenemos todo el respeto y el reconocimiento a la labor de los servidores públicos de la Generalitat, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Todos somos estado”, ha sostenido.

En ese mensaje ha insistido el presidente durante toda la comparecencia, bajo el argumento de que los responsables de la administración autonómica no podían ser desplazados ante una situación de emergencia como la vivida en Valencia por la dana. “Es la Generalitat quien mejor conoce los recursos, el territorio y las necesidades. Y lo que tiene que hacer el estado es apoyarla. La responsabilidad que tiene el Gobierno de España es ejercer sus competencias y ayudar al resto de administraciones a que desarrollen sus propias competencias de la mejor manera posible. Esto es una una situación de emergencia con necesidad de adoptar medidas urgentes, y es lo que hemos hecho. El debate político ya vendrá, pero ahora estamos a lo importante. Y lo importante es estar con la gente”, ha dicho.

Cuestionado expresamente por las críticas de Carlos Mazón y del PP respecto a la respuesta del Gobierno, Pedro Sánchez también ha rehuído cualquier reproche ni a la gestión de la Generalitat ni a las críticas de la oposición. “Insisto, no vamos a entrar en el debate del quítate tú para ponerme yo. Estamos a lo que estamos. A la unidad, la eficacia, el respeto institucional a servidores públicos y a la responsabilidad. Los discursos diferentes que en este caso tienen la Generalitat Valenciana y el PP a nivel nacional son análisis políticos que les corresponde a ustedes”, ha contestado a las preguntas de los periodistas.

Sobre la sensación de abandono en las primeras horas de la tragedia y de la tardanza en la respuesta de emergencia que denuncian los afectados, el presidente ha pedido aplazar cualquier debate sobre el reparto de responsabilidades hasta que la normalidad no haya vuelto a la vida de los valencianos. “Sobre la eficacia ya habrá tiempo para hablar y de analizar cómo mejorar las respuestas o las negligencias que se pudieron cometer. Pero yo ahora no voy a entrar en debates políticos. Lo que necesita la ciudadanía es una respuesta eficaz y unida a la tragedia. Solo puedo decir que el Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, e incluso antes para dar respuesta a esta tragedia”.

El presidente ha querido restar trascendencia a la situación vivida el pasado domingo en Paiporta durante la visita en la que acompañó a los Reyes y al presidente Mazón a la zona afectada y ha ceñido los altercados a grupos de ultraderecha organizados. “Es muy fácil diferenciar aquellos que manifiestan su ira por la situacion que están viviendo de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a causar el mayor daño posible. Yo estoy bien y no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, las víctimas”, ha concluído.

Plan de reconstrucción

Durante su comparecencia ha detallado el paquete de medidas y ayudas aprobadas y “dirigidas a los afectados por la DANA”. En primer lugar, el Ejecutivo ha declarado a aquellos lugares más golpeados de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón como “zona gravamente afectada por una emergencia. Además, el Gobierno ha aprobado un Decreto Ley ”de urgencia en el que se recopilan todas las ayudas económicas, laborales y fiscales“.

“Vamos a cuadriplicar las ayudas públicas previstas y las hacemos universales, sin umbrales de renta, para todos los hogares”, ha explicado el presidente del Gobierno. Concretamente, son “72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas; y hasta 10.300 euros para reparar o cambiar muebles o electrodomésticos”.

Una medida que ya se conocía es que, desde Hacienda, se autoriza a la Generalitat valenciana la posibilidad de realizar “todos los gastos de urgencia que necesite sin límite alguno de recursos”, permitiendo además a la Comunidad incumplir los objetivos de déficit por el desastre de la DANA.

También el Ejecutivo está en comunicación con la Comisión Europea y se han iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha desplegado una serie de medidas destinadas a la protección de las personas trabajadoras afectadas por la DANA, que pasan por prohibir el despido y ofrecer permisos retribuidos en determinadas situaciones, así como por priorizar el uso del teletrabajo. Este 'escudo laboral' tiene efectos jurídicos desde el día de la catástrofe, el martes 29 de octubre, según adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.