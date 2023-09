Sánchez encarga a Puente “retratar” a Feijóo: “¿Por qué tiene usted más derecho a ser presidente que yo alcalde?”

“Pierda toda esperanza de quebrar a este Partido Socialista”. La frase del diputado del PSOE, Óscar Puente, puso en pie a toda la bancada de su grupo tras la alusión a los valores de su formación política y su rechazo a los llamamientos del PP a la ruptura de la disciplina de voto. “No pierdan el tiempo buscando disidentes o traidores paseándolos por las tertulias, ninguno de ellos es ya representativo de este PSOE. Este PSOE se blindó de injerencias externas y no es de los dirigentes, es de sus militantes y, por tanto, del pueblo”, dijo entre aplausos.

Tanto la Moncloa como la dirección de la calle Ferraz mantuvieron hasta el final la incógnita sobre si el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE sería quien rebatiese o no al candidato a la investidura, como es costumbre. Pero tras el receso para comer no fueron ni Sánchez ni el portavoz parlamentario, Patxi López, quienes subieron a la tribuna, sino el diputado y exalcalde Valladolid, Óscar Puente, a quien la bancada del PP recibió entre gritos de “cobarde”, en referencia a Pedro Sánchez.

“A mi me pasó como a usted”, dijo Puente, en referencia al resultado de las elecciones municipales en Valladolid. “Fui el candidato más votado y un pacto entre ustedes y Vox me relegó a la oposición. Eso que ustedes han acuñado como una coalición perdedores”, apuntó. “¿Cómo es eso de ser ganador de las elecciones, lo de la lista más votada? Así llegaron a gobernar Juanma Moreno, Ayuso, Almeida o el señor Mañueco”.

Puente interpeló directamente a Feijóo por la insistencia del candidato del PP en su derecho a gobernar por ser la primera fuerza en las elecciones generales. “De ganador a ganador”, le espetó el diputado socialista. ¿Por qué tiene usted más derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?, cuestionó.

En el PSOE explican que la intención que encierra la elección de Puente para intervenir en la sesión de investidura “es una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP”. “De ganador a ganador, como bien ha dicho Puente, el castillo de naipes de la argumentación del PP cae sin remedio”, argumentan.

En un tono muy combativo con el líder del PP durante una intervención en la que ha repasado la historia reciente de los de la calle Génova, desde Aznar a Feijóo pasando por Rajoy y Casado, el diputado del PSOE recriminó al candidato las críticas a la posible negociación de una amnistía con los partidos independentistas catalanes, cuando ejecutivos del PP mantuvieron negociaciones similares en el pasado. “Ustedes fueron capaces de hablar catalán, aunque fuese en la intimidad”, afirmó en referencia a las conversaciones entre José María Aznar y Jordi Pujol, “y de cerrar pactos con los nacionalistas incluso cuando no necesitaban los votos”.

Puente también recordó las negociaciones con la banda ETA: “¿Estaba eso en el programa con el que concurrió el señor Aznar a las elecciones del 96?” y añadió que los políticos del PP “lo hicieron por la paz; había que intentarlo y lo intentaron”, afirmó.

“El club de la comedia”

Feijóo ha replicado a Puente visiblemente molesto por el orador elegido por el PSOE para responder a su discurso de investidura. “No voy a participar en el club de la comedia”, ha dicho el candidato del PP en su respuesta al exalcalde de Valladolid. “¿Señor Sánchez, me pedía 6 debates y no es capaz de hacer el segundo?”, ha continuado.

Las palabras del líder del PP han provocado que sus diputados se hayan puesto en pie con gritos de “¡cobarde, cobarde!” dirigidos al presidente de Gobierno en funciones. No ha sido la única interrupción: La bancada del PP ha respondido al PSOE con una fuerte pataleta: golpes en los escaños, pataleos, abucheos y gritos.

Feijóo se ha dirigido contra Sánchez: “Ha venido usted a constatar la anomalía democrática que vive nuestro país desde que es presidente. Primero en perder las elecciones, derrotado tras un mandato completo, primer perdedor que aspira a volver a ser presidente, y primer presidente que no hace debate de investidura del candidato alternativo. ”Hoy el PSOE ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española“, ha añadido.

“Pensábamos que su soberbia le iba a impedir debatir con el que le ganó, el que sacó más diputados que usted. Porque jamás sacó usted 137 diputados. Jamás!”, ha espetado Feijóo a Sánchez. Una frase que ha provocado la risa del presidente en funciones. “Y se ríe”, ha asegurado desde la tribuna un incrédulo Feijóo, que ha dado por terminada su réplica con un ataque a Puente. “Yo nunca he perdido unas elecciones y no asumiré ningún cargo después de perder. Usted sí, el señor Patxi López también y el señor Sánchez también”, ha dicho. “¿Quién le hizo el discurso? Yo creo que usted”, le ha espetado, para reclamar una intervención del Gobierno durante el debate: “A ver si tengo oportunidad de replicar al Gobierno, después de la réplica del PSOE me he dado cuenta de que este Gobierno no merece serlo ni una semana”.