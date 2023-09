Las frases de Puente a Feijóo: “Quiere crear un delito de deslealtad institucional. El primer imputado sería usted”

Pedro Sánchez ha dejado en manos de su compañero de partido Óscar Puente la réplica del PSOE a la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura. Y el exalcalde de Valladolid ha aprovechado la oportunidad para atizar al líder del PP, al que ha calificado de “candidato a jefe de la oposición”. Un discurso en el que ha recuperado las incoherencias en sus discursos desde que encabeza el partido y le ha reprochado sus apelaciones al cumplimiento de la Constitución mientras mantiene el Consejo General del Poder Judicial bloqueado desde hace más de cinco años. “Vino usted a derogar el sanchismo y acabará siendo el derogador derogado”, ha vaticinado.

“De ganador a ganador”

Puente ha subido a la tribuna por sorpresa en una intervención de la que habitualmente hacen uso los principales líderes de los partidos. Y una de las primeras cosas que le ha reprochado a Feijóo ha sido su insistencia a la hora de defender que gobierne la lista más votada. Puente le ha recordado que él también ganó las elecciones hace poco, en las autonómicas y municipales, pero no pudo gobernar por un pacto entre PP y Vox.

“¿Cómo es eso de ganador de las elecciones? Lo de la lista más votada. No acabamos de cogerlo. Lleva más de dos meses apelando a la lista más votada como argumento único para exigir la presidencia. Me ha sucedido igual que a usted. Fui el más votado en las elecciones de Valladolid y una coalición de su partido y Vox me relegó a la oposición”, le ha dicho.

Y a continuación, ha repasado todas las veces que el PP pactó con otros partidos para gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. “Eso que ustedes han venido a llamar una coalición de perdedores, una expresión que acuñaron en 2015 y en 2019 empezaron a abandonar, cuando esas coaliciones las empezaron a protagonizar ustedes. Juanma Moreno, Ayuso, Almeida o Mañueco, que llegó en 2019 a lomos de una coalición de perdedores y fue precursor de los pactos con la ultraderecha”, ha dicho.

“Si hay una cosa por la que pasará usted a la historia es por haber resuelto el dilema que le dejó pendiente el señor [expresidente del PP Pablo] Casado. Asociarse con la extrema derecha o aislarla. (…)”, ha recordado Puente, quien ha acusado a Feijóo de decidirse sin “ningún esfuerzo” a favor de pactar con Vox. “Se estrenó como presidente del PP aprobando por primera vez en la historia de la democracia la entrada de la ultraderecha en un Gobierno autonómico, el de Castilla y León”.

“Llevan cinco años fuera de la democracia”

El diputado socialista ha recordado después los llamamientos de Feijóo al cumplimiento de la Constitución. “Señor candidato a jefe de la oposición. Ha trufado su discurso de frases solemnes. Fuera de la Constitución no hay democracia. Llevan cinco años ustedes fuera de la democracia. Tantos años como llevan negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial”, ha dicho. Cuando llegó Feijóo a la sede de Génova estuvo a punto de firmar un pacto con el PSOE para la renovación de ese órgano, pero cambió de opinión tras una serie de editoriales en la prensa conservadora y las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra un pacto como ese.

Puente también se ha referido a una de las novedades que ha incorporado Feijóo en su discurso de investidura, la creación de un nuevo delito de “deslealtad institucional”. “Entre frase y frase solemne ha anunciado que va a crear un nuevo delito de deslealtad institucional. Tenga cuidado, igual el primer imputado sería usted”, le ha dicho.

“El PP de Galicia, retratado en Fariña”

El parlamentario socialista también ha recuperado una de las principales sombras de la trayectoria de Feijóo: su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, después de la publicación de unas fotos en las que se los ve veraneando juntos. “Es usted del PP 'pata negra'. Del PP más rancio. Forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó esconder su relación con un narco cultivada durante ocho años, cuanto tenía responsabilidades políticas”, le ha espetado.

“Trató de hacer creer a toda España que en 1995 no se sabía lo que se sabía en toda Galicia y buena parte de España desde 1990. Sorprende pensar que a alguien se le ocurrió pensar que era buena idea promoverle a candidato a presidente del Gobierno con semejante baldón”, ha insistido Puente.

“Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE”

Otro de los ejes del discurso de Puente contra Feijóo ha sido el de las llamadas del PP a una rebelión en el PSOE contra la investidura de Pedro Sánchez. “La mayor parte de su actividad ha consistido en alentar una rebelión en el PSOE y un nuevo Tamayazo, esta vez en esta cámara”, ha argumentado Puente. “Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE. A este PSOE que tanto les molesta”, les ha advertido.

También ha abordado las críticas de algunos socialistas contra la actual dirección del partido, como Felipe González o Alfonso Guerra. “Puede que este partido no sea el mismo que el de hace 30 años. Si hace 30 años le decían y le hacían exactamente lo mismo, aunque a algunos de los que lo dirigían entonces parece que se les ha olvidado”, ha dicho. “Puede que tampoco este PSOE sea el mismo de hace 30 años porque para vivir 150 hay que evolucionar. No pierdan el tiempo buscando traidores para pasearles por tertulias. Ninguno es ya representativo de este PSOE porque este PSOE ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa de su proceso de toma de decisiones”, les ha reclamado.

“Este PSOE no es de sus dirigentes antiguos o actuales, es de sus militantes”, ha cerrado.

Puente también ha preguntado a Feijóo por qué cuestiona la posible negociación de una amnistía con los partidos independentistas catalanes, cuando ejecutivos del PP han mantenido negociaciones similares en el pasado. “Ustedes fueron capaces de hablar catalán, aunque fuese en la intimidad”, ha afirmado en referencia a las conversaciones entre José María Aznar y Jordi Pujol, “y de cerrar pactos con los nacionalistas incluso cuando no necesitaban los votos”.

El diputado socialista también ha recordado las negociaciones con la banda ETA: “¿Estaba eso en el programa con el que concurrió el señor Aznar a las elecciones del 96?” y ha argumentado que los políticos del PP “lo hicieron por la paz; había que intentarlo y lo intentaron”, ha afirmado Puente.