El ministro de Fomento abre la puerta a que las generales sean el 26 de mayo: "Nada es descartable"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no descarta que las generales se celebren en el 'superdomingo' junto a las autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. "Nada es descartable", ha reconocido el también ministro de Fomento y uno de los hombres más próximos a Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido. No obstante, el socialista se ha mostrado partidario de "no aventurar" nada.

Ábalos ha asegurado que ahora mismo el Gobierno está "centrado en salvar" los obstáculos de la aprobación de los presupuestos y que su "superación determina los futuros escenarios". En un desayuno organizado por Europa Press, el número tres del PSOE ha reflexionado sobre la volatilidad de la política -"si hace siete meses hubiera dicho que iba a ser ministro, alguien me habría dicho que qué me he fumado porque nos condenaban a la irrelevancia", ha ironizado- y sobre la dificultad de planificación que ello conlleva. "Teniendo en cuenta cómo esta la política, no hay que aventurar nada". "De aquí a mayo queda mucho", ha aseverado.

Sánchez tiene la determinación de agotar la legislatura, a pesar de que no logre aprobar los presupuestos. "La obligación de un Gobierno es mantenerse", dijo el viernes la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá. Pero el secretario de Organización del PSOE asegura que hay que barajar todos los escenarios y que esa es la razón por la que el Ejecutivo no puede decir 'no' por ahora a ninguna fecha hipotética para los comicios.

"Nada es descartable", ha afirmado antes de matizar que "por las mismas razones no puede darse por seguro". Ábalos ha subrayado que la potestad para convocar las elecciones corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno: "Lo hará cuando crea que se pueda hacer". "Nunca a remolque de nadie", ha advertido el dirigente socialista. Sus socios de Unidos Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, consideran que Sánchez debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos y así se lo reclamarán, aunque no retirarán su apoyo a los decretos ley concretos para sacar adelante iniciativas concretas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Ábalos ha defendido que el Gobierno siga adelante aunque no logre sacar adelante las cuentas, tal y como también reconoció el presidente desde Guatemala el viernes. El dirigente del PSOE ha asegurado que el Ejecutivo "no ha tirado la toalla" respecto a las cuentas públicas", pero que "escucha lo que dicen otras fuerzas". Por ahora Sánchez no cuenta con los apoyos necesarios ante el 'no' de los independentistas y reconoce que no llevará los presupuestos al Congreso en contra de lo que había defendido hasta ahora cuando fijaba en noviembre-diciembre la fecha para presentarlos.

La dirección del PSOE se aferra, además, a una comparativa con Mariano Rajoy para justificar el posible retraso en la aprobación de los presupuestos: "El PP presentó los presupuestos en abril, si seguimos el precedente todavía nos quedan unos meses", ha dicho.

Respecto a los cambios de criterio de Sánchez en el Gobierno respecto a cuando estaba en la oposición, Ábalos también se ha escudado en lo que hacían los conservadores: "Quiero recordar que el primer Gobierno del PP, con mayoría absoluta, no tenía que negociar nada tardó todo lo que quiso en presentar sus presupuestos", ha aseverado sobre el retraso de Rajoy en 2012 por las elecciones andaluzas. "La cuestión presupuestaria es un instrumento político y está sujeta a la política", ha defendido.