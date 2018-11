El Gobierno admite por primera vez que puede no presentar los Presupuestos si no logra los apoyos necesarios

El Gobierno abre la puerta a no llevar los Presupuestos Generales de 2019 al Congreso si no logra los apoyos suficientes para sacarlos adelante. Esa opción que ya deslizaron fuentes próximas al presidente la ha confirmado la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete en la que ha asegurado que el Consejo de Ministras tomará la decisión sobre llevar o no las cuentas públicas al Parlamento una vez concluyan las negociaciones de la ministra María Jesús Montero.

Hasta ahora el Ejecutivo había defendido que presentaría el proyecto de presupuestos en el Congreso en diciembre, pero en este momento esa decisión no está clara y depende de las alianzas parlamentarias. Los independentistas, a los que el Gobierno cuenta dentro de sus socios de la moción de censura en la mayoría absoluta de la que dispone, ya han dicho que no van a sentarse siquiera a negociar las cuentas.

"Seguimos trabajando", ha expresado la portavoz sobre las conversaciones, que por ahora solo han arrancado con el PNV: "Será el Consejo de Ministros, cuando al observar el resultado de ese trabajo, tome la decisión. No la puedo adelantar", ha sentenciado Celaá. No obstante, ha precisado que ahora se mantienen en el "plan A" de llevarlos al Parlamento.

Sobre la advertencia de Pablo Iglesias de que deberían convocarse elecciones si los presupuestos no salen adelante, Celaá ha dicho que la "acepta", pero que no se sienten "rehenes" de "opinión alguna" y le ha avisado: "Hay talento suficiente como para marcar los tiempos desde el Gobierno".

"Podemos y Pablo Iglesias es muy libre de hacer sus consideraciones, pero el Gobierno también tiene que mantener su línea de trabajo. El Ministerio de Hacienda sigue en contacto con otras fuerzas políticas y que consideraron desde la moción de censura que uno de los objetivos era desplegar una agenda de cambio", ha dicho la portavoz.

"Tenemos la determinación de seguir la legislatura porque hay acción de Gobierno suficiente para seguir trabajando por las personas", ha expresado Celáa.

La intención del Ejecutivo es continuar la "acción de gobierno" a través de decretos ley o de la presentación de proyectos de ley en el Congreso aunque no tenga las cuentas actualizadas y tengan que prorrogarse las de Mariano Rajoy.

Defensa a Calviño: "La imagen está intacta"

La portavoz también ha salido en defensa de la ministra de Economía, Nadia Calviño, después de que ABC haya publicado que compró su casa a través de una sociedad instrumental. "La imagen del Gobierno está intacta. La ministra de Economía ha ofrecido esta mañana algunas explicaciones. Esas son las explicaciones que respalda este Gobierno para ella y el resto de miembros de Gobierno", ha respondido Celaá, que ha asegurado que Calviño está "en perfectas condiciones de seguir en la mesa del Gobierno".

Preguntada sobre el informe del Consejo de Estado que ha avalado una reforma constitucional para eliminar los aforamientos a los cargos públicos en el desempeño de sus funciones, Celáa ha señalado que será el Consejo de Ministras en un par de semanas el que determine la fórmula que a través de la que se lleva a cabo la modificación que anunció Pedro Sánchez a mediados de septiembre y ha abierto la puerta a que ese cambio legislativo afecte también a las comunidades autónomas, tal y como permite el informe de la institución consultiva que ha adelantado El País.