Dos semanas en las que la ultraderecha mediática se hartó de Tamames

En los primeros días de febrero, cuando Ramón Tamames ya había sido señalado como posible candidato de Vox para la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, el exdirigente del Partido Comunista (PCE) acudió al programa de Susanna Griso, Espejo Público, en Antena 3. El casi nonagenario economista, que también fue cofundador de Izquierda Unida y después pasó a defender el programa del Centro Democrático y Social (CDS) defendió ante la periodista su giro ideológico de una curiosa manera: “No soy un fósil”. También se reconoció como el “mejor ejemplo” de la teoría de la evolución de la especie darwiniana.

El 22 de febrero Vox confirmó que el economista de 89 años sería el candidato de Santiago Abascal para asumir el golpe fallido de la moción. Esta es la crónica de cómo el partido de la ultraderecha pierde el control sobre el relato político que tenía previsto para su candidato y de cómo los medios afines se vieron en la obligación de alterar la opinión con cada declaración y entrevista de Tamames.

Lunes, 27 de febrero

En Es la mañana de Federico, el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio, el exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta hizo una encendida defensa del candidato. “Ramón Tamames es un icono de la Transición y viene a recordar desde el pasado el sentido de las palabras fundacionales y para recordar de dónde venimos y que Sánchez ha desviado el camino democrático hacia un lugar indeseable”, dijo Girauta. Luis Herrero reconoció en esa misma mesa de opinión que el candidato de Vox había sido contertulio de la cadena “durante cinco años”.

Losantos evitó despellejar al candidato en directo, aunque mostró su desacuerdo con la manera de montar la moción de censura. Ese día, a mitad de tertulia, ya se advirtió el enredo que se avecinaba. En La Razón, su director, Francisco Marhuenda, vaticinaba que el día de la moción Ramón Tamames subiría a la tribuna y haría “un discurso de gran altura”. Pero acertaba al decir que podría entrar en contradicción con las posiciones de Vox. En el editorial de El Mundo describieron al candidato como “una figura con reconocido bagaje político intelectual”, aunque no veían el sentido de la moción.

Martes, 7 de marzo

Apenas una semana después apareció la primera entrevista en profundidad y Ramón Tamames se la concedió a El País. En la conversación, el candidato le explicó a Miguel González que no compartía las “extremosidades” de Vox. También criticaba, entre otras cuestiones, una propuesta de la extrema derecha para usar barcos de la Armada para repeler la migración: “Se lo diré al señor Abascal. Mira Santiago, creo que deberíais retirar las palabras de la Armada”.

En Libertad Digital –medio del grupo de Losantos– no tardaron en reaccionar contra aquellas palabras inesperadas y avisaron de que la entrevista era “una moción de censura contra Vox”. Vozpópuli aseguraba que desde Vox llamaron a Tamames para darle un “tirón de orejas” por la entrevista. A la mañana siguiente, Federico Jiménez Losantos disparó por primera vez: “Nos han dejado en ridículo”. Y añadió que Vox había “metido la pata hasta el corvejón”.

Lunes, 13 de marzo

Seis días más tarde, Pedro Sánchez fijó la fecha de la moción de censura para el día 21 de marzo. Y en El Mundo apareció Ramón Tamames y el “uso excesivo” que hace Vox de la bandera de España. Le molesta que quieran apropiarse de ella. “Llevan la bandera por todas partes y la bandera hay que sacarla en los días de fiesta, hay que ponerla en los sitios públicos, pero tampoco debe ser un símbolo de partidismo porque es un símbolo nacional”, declaró el economista a Jorge Bustos en la entrevista, cuyo autor explica que fue reclamada por el protagonista. Además, Tamames aseguraba que tampoco estaría dispuesto a acabar con las autonomías y que “España es una nación de naciones”.

Por la tarde, Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, aclaraba que “si el único reproche es que Tamames no comparte puntos con la posición política de Vox” consideraba que se había “acertado de lleno con el candidato”. Dijo que no se buscaba “un candidato afín” a las ideas de partido, sino “un candidato independiente que pudiera representar a una mayoría social”. Francisco Marhuenda, director de La Razón, se volvió muy crítico con la moción, que “concluirá con una derrota”. Pero salvó al candidato, de quien aseguró que pronunciaría “un discurso sin duda interesante”.

Martes, 14 de marzo

Al día siguiente Tamames participó en el programa Más vale tarde de La Sexta. Sentado en la Plaza de la Villa, el economista explicó que envió al presidente Sánchez la última edición de su mítico libro Estructura económica de España, publicado en 1960. “Yo al presidente le tengo cierta estima”, reconoció, molesto ante las oportunas preguntas de la periodista. “No veo prejuicio personal. Al contrario, le regalé mi libro y me contestó con una carta muy correcta y cordial”, expresó.

Lo que no dijo ante las cámaras fue que el libro se lo mandó acompañándolo de una invitación a cenar para conocerse personalmente antes de la moción. Pero Sánchez la rechazó. Por la mañana, antes de conocer este acercamiento de Tamames a Sánchez, Federico Jiménez Losantos ya mostró su crítica ante el candidato elegido: “Había que hacerse el original”. “Ha dado tantas entrevistas que si en lugar de marzo la moción es en mayo, no llega el candidato o Vox. La moción va a ser una charlotada”, añadió, el locutor.

Miércoles 15 y jueves, 16 de marzo.

A última hora del miércoles, los socios de elDiario.es descubrieron el discurso íntegro que había preparado Tamames para la moción, a raíz de una exclusiva de la periodista Carmen Moraga. A la mañana siguiente, y tras leer las más de 30 páginas, la derecha reconoció, además del fracaso de la moción, la derrota del candidato. Esa mañana, Federico Jiménez Losantos decidió desatar la ira sobre el cadáver político de Tamames y aclaró que no pintó nada en la Transición, que eso no era un discurso de un candidato a la presidencia, sino “la conferencia de un señor mayor”.

El locutor cree que la filtración es del propio Tamames [algo que es falso] porque así Santiago Abascal no puede corregirle nada, pero también apuntó a “fuego amigo” desde Vox contra su líder. Luis Herrero, que le acompañaba, afirmó que ese discurso no tiene el más mínimo interés. Y señaló el cambio argumentativo de Vox: ya no defienden a su candidato, sino a la iniciativa. Las riendas de la moción ya no las lleva el partido que la propone, sino el propio Tamames. “Está fuera del control de Vox”, denunciaron desde Libertad Digital.

“Ayer va el grupo de Tamames, que desde luego no es Vox, y filtra al diario comunista, golpista [en alusión a elDiario.es] la moción de censura. El discurso completo, que es un discurso que es más bien una moción de confianza en Sánchez porque no dice más que tres o cuatro bobadas generalistas, ninguno de los problemas esenciales de España que lleva planteando Vox que por supuesto desaparecen del discurso”, lamentó Losantos en su editorial de las 6.00 de la mañana.

Fernando Sánchez Dragó, “artífice” de la idea de Tamames como candidato de Vox, salió al paso y declaró en ABC que descubrir el discurso suponía “un jarro de agua fría que da armas al Gobierno”. En El Español, Daniel Ramírez se preguntó: “Querido Ramón, ¿por qué nos haces esto? Es imposible defenderte”. Y José Antonio Zarzalejos, en El Confidencial, se suma al espanto: “Si les queda sensatez, hoy deberían anunciar la retirada de la moción”.

Viernes, 17 de marzo

“¿Tamames culto? Es de una incultura abismal, oceánica”. “Es un zafio patán”, añadió Federico Jiménez Losantos en su tertulia. Él reconoce abiertamente que desde la presentación del candidato “cada día ha ido a peor”. Y, por si fuera poco, añadió de Tamames que es “un hortera de bolera”. “El problema de Tamames es que se ha hecho viejo sin ser antiguo”, aseguró, del protagonista de la moción. Losantos no había mostrado esta deriva destructiva la semana anterior. “El discurso es la nada entre dos platos. Esto sería un aprobadillo en políticas y se supone que es el discurso de un presidente de Gobierno”, dijo, rematando al candidato de Vox en directo. A su juicio, la moción será un “esperpento”.