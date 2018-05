La sentencia da por probado que el dinero de la caja B del PP financió a Libertad Digital, medio de Federico Jiménez Losantos

La confesión la hizo el propio Luis Bárcenas. Así lo explicó en junio de 2013, durante su interrogatorio con el juez Pablo Ruz. Algunas pistas importantes: Paco Yáñez era uno de los responsables de la tesorería del PP desde los tiempos de Alianza Popular y Alberto Recarte era en esos años el presidente de Libertad Digital.

Sr. Magistrado-Juez: Hay otra que pone “Paco Yáñez”.

D. Luis Bárcenas: Si, Paco Yáñez... ¿es de un importe elevado?

Sr. Magistrado-Juez: Se lo digo.

D. Luis Bárcenas: Si son ciento y pico mil euros. si es esa la cantidad, esa es una entrega. Vamos a ver, aquí me tengo que extender un poco.

Sr. Magistrado-Juez: Sí, sí, hágalo.

D. Luis Bárcenas: En un momento determinado, Ángel Acebes había recibido una llamada de D. Alberto Recarte y llamó a Álvaro Lapuerta y yo lo acompañe. Subimos Álvaro Lapuerta y yo al despacho de Ángel Acebes. Nos pidió que él quería echar una mano en una ampliación de capital de una sociedad del Sr. Recarte, vinculada a los medios de comunicación, y que si podíamos poner en contacto con el Sr. Recarte a gente que colaboraba con nosotros dado que, en fin, el proyecto —digamos—mediático podía corresponder un poco con la ideología del donante nuestro. Y en ese sentido, Álvaro Lapuerta habló con una serie de personas que colaboraban con nosotros, algunos decidieron aportar, otros decidieron no aportar, pero terminaba el plazo para cerrar ya la ampliación de capital y quedaba alguna cantidad pendiente de suscribir, ¿no? Entonces, yo creo que el Sr. Recarte habló con Álvaro Lapuerta para ver si se le ocurría la posibilidad de hablar con alguna persona más. Como la premura del tiempo era escasa porque quedaba poco tiempo, pues lo que se le ocurrió a Álvaro es que determinadas personas del partido, determinadas personas y con cargo a los fondos que teníamos en efectivo en la caja del partido, suscribiesen temporalmente las acciones correspondientes hasta que encontrásemos una persona que se las quedase definitivamente. Una de las personas que se ofreció a… vamos, que se ofreció no, a la que preguntamos si podía hacerlo, se lo pregunté yo personalmente por la amistad que tenia con él, fue Francisco Yáñez. Uno fue Francisco Yáñez, otro fue Alberto Dorrego, no recuerdo otra persona más... el propio Álvaro Lapuerta, yo creo que retiró dinero en efectivo y suscribió una serie de acciones a su nombre. Bueno eso es en definitiva, además estará en el listado de accionistas de la sociedad.

En total, según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas del año 2004, el PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros en dinero negro, procedentes de su contabilidad en B. La propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partido.

Cuatro inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel también afirmaron en el juicio de Gürtel que el PP pagó las acciones de Libertad Digital con fondos de una "contabilidad ajena al circuito económico", controlada que por el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los agentes, entre ellos el inspector jefe que dirigió la investigación, Manuel Morocho -que lleva compareciendo en calidad de testigo-perito desde el pasado 29 de junio-, se han ratificado en el informe en el que explicaron la operativa de la compraventa de títulos para la ampliación de capital de dicha empresa. Un documento en el que hace reiteradas menciones a los anotaciones elaboradas por el extesorero sobre la existencia de una contabilidad paralela del PP, conocidos como los 'Papeles de Bárcenas', que se encuentra judicializado en una pieza separada.

El propio Bárcenas aseguró en su declaración ante el tribunal que el dinero para adquirir las acciones de Libertad Digital salieron de la caja "extracontable" del partido y que fueron adelantados por él con dinero que guardaba en su casa como consecuencia de la venta de cuadros.

Y la sentencia conocida este jueves lo acredita cuando hace referencia a la apropiación de fondos de la caja B del PP. Estos hechos están siendo juzgados en otra pieza, pero el tribunal ya da por probada la caja B: "En el año 2005, también de la misma 'Caja B', sustrajo 149.600 euros, de los que, de acuerdo con su mujer [la de Bárcenas], Rosalía Iglesias, destinó a 149.000 euros a pagar unos inmuebles adquiridos por el matrimonio. En esta ocasión, el apoderamiento de los fondos de la 'Caja B', tuvo lugar mediante la compra de acciones de Libertad Digital, S. A., de manera que Luis Bárcenas, de acuerdo con su propia esposa, entregó a esta, extraídos de dicha caja, los 149.600 €, de los que dispuso el 29/10/2004 para adquirir 1.360 acciones de esa sociedad, que puso a nombre de Rosalía Iglesias. Compradas las acciones a su nombre, posteriormente las vende esta, el 15/03/2005, a Francisco Yáñez, por 149.600 euros, que no se reingresan al PP, sino que se queda con ellos el matrimonio, ingresándolos, mediante dos imposiciones que hace la propia Rosalía una el 16/03/2005, por importe de 74.000 euros, y otra el 21/03/2005, por importe de 75.600 euros, en su propia cuenta corriente, abierta en Caja Madrid".