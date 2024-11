Sumar elige a la exdirectora de Trabajo Verónica Martínez como portavoz en el Congreso en sustitución de Errejón

La dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha elegido este miércoles a la exdirectora general de Trabajo y diputada por Pontevedra, Verónica Martínez Barbero, como nueva portavoz parlamentaria en sustitución de Íñigo Errejón, que dimitió el 25 de octubre entre acusaciones de acoso sexual.

El nombre de Martínez Barbero ya contaba este martes con el consenso de todos los partidos del grupo parlamentario, pero a última hora del día seguían negociando flecos para una reestructuración completa del grupo. Esas cuestiones se han terminado de cerrar este miércoles en una primera reunión de los partidos de la coalición y en una segunda de la dirección del grupo parlamentario que ha aprobado finalmente el nombramiento de la nueva portavoz.

Según ha explicado Sumar en un comunicado, la decisión ha sido tomada “de manera unánime entre todas las fuerzas que componen el grupo, en el marco de un proceso que comporta la reestructuración de responsabilidades dentro del mismo, tras los últimos cambios en su composición”. En esta línea, se ha acordado “la constitución con método y calendario de trabajo de un espacio de coordinación en el que todas las fuerzas participen en igualdad de condiciones”.

La coalición indica que Martínez asumirá sus funciones a partir del 14 de noviembre y señala que la elección evidencia un “consenso” que “refuerza el trabajo en el grupo parlamentario y el diálogo entre la fuerzas políticas”.

“No voy a negar que lo he meditado mucho, porque sé muy bien que el cargo que asumo es una gran responsabilidad. Pero doy el paso porque este nombramiento es fruto de una decisión colectiva que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas que integran Sumar y, sobre todo, porque tengo el firme compromiso de seguir contribuyendo a hacer de esta una legislatura progresista, feminista y ambiciosa. Voy a dedicar todas mis energías a esta labor”, ha explicado la propia Martínez en una carta a la militancia.

Una trayectoria “vinculada a la defensa de las trabajadoras”

Martínez Barbero entró en las listas del 23J como cuota propia de Movimiento Sumar, es decir, forma parte del núcleo de dirigentes de confianza de Yolanda Díaz que la acompañaron en aquellas elecciones. Antes, de hecho, había formado parte del equipo del Ministerio de la vicepresidenta segunda, como directora general de Trabajo. En un comunicado, la coalición destaca que la nueva portavoz “tiene una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, tanto desde el ámbito profesional como desde la política”.

“Nacida en Gijón, pero gallega de adopción, Martínez Barbero es inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Pontevedra desde 2005. Antes de ocupar su escaño por esa misma provincia, se desempeñó como directora general de Trabajo en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, y fue una de las arquitectas de medidas tan notables como los ERTEs durante la pandemia y la reforma laboral”, repasa.

“Desde 2005 soy Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, aunque llevo en excedencia siete años, desde que mi especialidad en mediación me llevó a presidir el Consello Galego de Relacións Laborais, un organismo de carácter consultivo integrado por las principales entidades sindicales y empresariales, que fueron quienes me propusieron. Combiné la presidencia del Consello con clases en las universidades de A Coruña y Vigo, hasta que en 2020 fui nombrada Directora General de Trabajo por Yolanda Díaz en el ministerio que ella lidera”, cuenta en su carta la nueva portavoz.

Ahora, en el Congreso, es la portavoz de Sumar en la Comisión de Trabajo y la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales. Desde esta última, ha impulsado una legislación tan importante como la recientemente aprobada Ley ELA.

“Así es como quiero seguir trabajando en esta nueva etapa como portavoz: con diálogo, negociación y mejoras en la vida de la gente que más lo necesita. No son tiempos fáciles para hacer política y me hago cargo, pero yo no renuncio. No me rindo. Tenemos la oportunidad de hacer de la política una fuente de soluciones para las familias trabajadoras y de modernizar nuestro país para afrontar con justicia y dignidad los retos del futuro”, ha añadido.

IU y otros partidos piden un cambio de nombre de la coalición

Parte de la reestructuración de la coalición tiene que ver con el reparto de comisiones y portavocías en el grupo parlamentario pero otra parte está relacionada con el funcionamiento de la coalición. Izquierda Unida ha pedido de forma insistente desde la llegada de Antonio Maíllo a la dirección un cambio en las fórmulas de toma de decisión y también se ha quejado, aunque esta reclamación viene desde hace bastante tiempo, de la confusión que generan la fórmula de Sumar para nombrar la coalición y Movimiento Sumar para hacer referencia al partido de Yolanda Díaz.

Es por eso que una de las cuestiones que el Consejo Federal de IU aprobó en la tarde de ayer llevar a la reunión con los partidos es un cambio de nombre para la coalición, algo que según confirman varias fuentes a elDiario.es también plantean otros partidos dentro de Sumar. El debate, no obstante, será una cuestión para el medio plazo si se acaba abordando.

“Con el caso Errejón se pone fin a una década política en la que la izquierda transformadora ha tenido sus luces y sus sombras. Toca aprender de este tiempo y garantizar que la política colectiva se abre paso en el funcionamiento de los espacios compartidos. Método democrático, coordinación horizontal y participación política son condiciones necesarias para fortalecer los espacios compartidos. Un nuevo tiempo”, reza el comunicado aprobado por el Consejo Federal de IU.

“El nombre del Grupo Parlamentario y el de la organización Movimiento Sumar no pueden ser el mismo, pues en la confusión del todo con la parte tenemos un problema político. Es por ello que debemos cambiar el nombre del espacio común”, añade la nota.

La formación de Maíllo pide que sea la mesa de partidos de la coalición la que acuerde los “métodos de decisión multilateral y democráticos” a parti de ahora, así como las “reestructuraciones de los espacios institucionales”, y no al revés, añade, como ocurría hasta ahora. Esa mesa, cree IU, denerá reunirse al menos una vez al mes para garnatizar la necesaria coordianción, “dotándose de un método y reactivando o creando en su caso los equipos de comunicación plurales”.

“La coalición Sumar debe resolver ya los déficits en los repartos de recursos y garantizar el reconocimiento de las partes en su capacidad y representación”, insiste.