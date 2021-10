El Supremo exige al Congreso que Alberto Rodríguez cumpla su condena de inhabilitación

El Tribunal Supremo se ha dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para exigir un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. En un escrito remitido hoy a la cámara baja, el presidente de la sala segunda Manuel Marchena pide ser informado sobre "la fecha de inicio de cumplimiento 'de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" impuesta a Rodríguez por patear a un policía en La Laguna en 2014.

El Supremo condena a un mes y medio de cárcel a Alberto Rodríguez por agredir a un policía en 2014

La comunicación de Marchena llega en pleno debate sobre si Alberto Rodríguez tiene o no tiene que dejar su escaño después de ser condenado. Los letrados del Congreso avalan que puede mantener su acta porque su condena de cárcel fue sustituida por una multa y porque su condena de inhabilitación se refiere al sufragio pasivo y no a poder ejercer un cargo público. Entienden que no puede presentarse a unas elecciones en 45 días pero que puede seguir en el Congreso.

En la sala segunda del Supremo hacen una interpretación contraria y ahora se dirigen por carta a Batet para que les comunique cuándo empieza a ejecutar la condena de inhabilitación de Rodríguez, para poder fiscalizar el proceso de cara a la liquidación de su condena cuando corresponda. Según diversas fuentes de la sala, entienden que esa interpretación es errónea.

En los últimos días la oposición ha anunciado que llevará la decisión de la Mesa de acatar el informe de los letrados ante la Junta Electoral y ante el Tribunal Supremo si es necesario.