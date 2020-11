Susana Díaz: "Estamos dispuestos a aprobar el presupuesto pero PP y Cs quieren seguir entregados a la ultraderecha"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que "estaríamos dispuestos a llegar a la aprobación del presupuesto y ofrecer nuestros votos" para sacar adelante unas cuentas autonómicas para 2021 que "impulsen la sanidad, la educación y el empleo".

"Es lo máximo que se puede dar porque un presupuesto es el mayor instrumento que tiene un gobierno para trabajar por esta tierra", ha aseverado la líder socialista andaluza, y ha advertido de que, en cambio, las fuerzas políticas al frente de la Junta, PP y Cs, "quieren seguir entregadas a la ultraderecha de Vox".

En una entrevista en el diario 'La Opinión de Málaga', Susana Díaz ha garantizado "con mucha lealtad y sinceridad" la oferta socialista "de negociación y colaboración" para la aprobación de los nuevos Presupuestos de la Junta, por lo que ha lamentado que Juanma Moreno, desde el PP, y Juan Marín desde Cs hayan "vuelto a pedir a Vox que sea su aliado" en las cuentas autonómicas.

"Cuesta entender que la semana pasada Casado le dijera a Abascal que hasta ahí habían llegado, y que aquí, en cambio, Moreno no quiera soltar la mano de la ultraderecha para el presupuesto", ha incidido la secretaria regional del PSOE, que ha explicado que el presidente del PP andaluz "no lo es por el voto de los andaluces". "Es presidente por el voto de Vox, todo se lo debe a la ultraderecha y no quiere soltar la mano de quienes lo pusieron al frente de la Presidencia de Andalucía", ha destacado.

Díaz ha considerado "muy deficiente" la gestión de Moreno como mando único ante la crisis del coronavirus en Andalucía, insistiendo en que cuando al inicio de la pandemia la responsabilidad máxima era del Gobierno de la Nación "todo eran reivindicación" y, ahora que está en manos del presidente la Junta, "se ha multiplicado por seis" la incidencia del virus en nuestra tierra, con "los centros de salud colapsados y a los profesionales de la sanidad, agotados", según ha señalado.

La responsable socialista ha subrayado que "cuando tienen que tomar decisiones, llegan tarde como ahora" y ha destacado que el Gobierno de Moreno "no ha actuado con anticipación y no se han adoptado las medidas necesarias para controlar el virus y la cadena de contagio para que no hubiera transmisión comunitaria".

Ha asegurado que desde el PSOE de Andalucía "se apoyan y respetan las nuevas medidas" y se pide a la ciudadanía "un cumplimiento estricto para poder doblegar la curva cuanto antes", insistiendo en que "esto no supone otorgar un cheque en blanco al Gobierno andaluz".

Igualmente, Díaz ha expuesto que "la responsabilidad del combate contra el coronavirus no puede ir sólo sobre los hombros de los andaluces" y ha demandado a Moreno que "cumpla su parte de responsabilidad, asumiendo su obligación de contratar a más rastreadores, reforzar los centros de salud y los hospitales o hacer más PCR y dar los resultados en 12 horas".

Además, ha criticado que en la gestión de Moreno al frente de la Junta "todo es enfrentamiento" y "siempre trata de torcer la verdad para intentar ir contra el Gobierno de España". "Actúa como un presidente débil al que le falta la seguridad, el liderazgo y la determinación que necesita la gente", ha aseverado.

TRABAJAR JUNTO A SÁNCHEZ

Díaz ha subrayado sobre el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "estamos trabajando juntos" y "nuestra relación implica que yo estoy agradecida por el esfuerzo que está haciendo con Andalucía". "El ejemplo que ha dado con los Presupuestos Generales del Estado", según ha señalado, valorando que "ha hecho lo que Rajoy y el PP no hicieron, reconocer nuestro Estatuto de Autonomía y una inversión en infraestructuras conforme a la población andaluza" porque "cada vez que aquí hace falta que el Gobierno de España arrime el hombro, ahí está Pedro Sánchez".