Unidas Podemos desconfía del desbloqueo del Poder Judicial y pide al PSOE alternativas al “chantaje” del PP

En Unidas Podemos sorprendió el balance que hizo su socio de Gobierno de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sobre el Poder Judicial. “No entendimos muy bien lo de negociar de verdad. ¿Qué hemos hecho entonces estos tres últimos años?”, se pregunta un portavoz del grupo confederal. En general, la conclusión en ese espacio es que se han generado demasiadas expectativas sobre un encuentro que, en opinión de varios dirigentes, no ha servido para avanzar en nada. “De momento es más de lo mismo: declaraciones genéricas y ninguna medida concreta”, aseguró este martes el negociador del grupo en materia de Justicia, Enrique Santiago, durante una entrevista en La Sexta. Santiago, también portavoz adjunto del grupo parlamentario, cree que si Feijóo va en serio “tiene que demostrarlo” pidiendo en público o gestionando en privado el desbloqueo por parte de los vocales conservadores.

Tras recibir información directa del presidente del Gobierno del contenido de la reunión con Feijóo, Yolanda Díaz convocó a los principales dirigentes de Unidas Podemos para trasladarles el estado de las negociaciones y para consensuar una postura común. Y todos coinciden en que, hasta que el PP no demuestre lo contrario, sigue sin haber demasiados motivos para la esperanza. “No confiamos en esta última oportunidad que el PSOE ha dado al PP para llegar a un acuerdo porque el PP lleva dos años mintiendo a la ciudadanía y chantajeando al resto de fuerzas políticas. Pensamos que es una estrategia para perder tiempo y marear la perdiz”, criticó el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, en rueda de prensa en el Congreso.

El convencimiento unánime entre los socios de coalición del PSOE es que los populares no tienen el más mínimo incentivo para renovar el Poder Judicial. Creen, de hecho, que la estrategia de Feijóo no pasa por otra cosa que no sea alargar el bloqueo hasta las elecciones para conseguir prorrogar la mayoría conservadora en caso de ganar las elecciones. Y por eso creen que la Moncloa pierde el tiempo intentando el desbloqueo. “Respetamos que el PSOE crea en esta vía y por eso vamos a dar unos días, aunque no tenemos ninguna confianza. Por respeto a nuestro socio de Gobierno vamos a esperar antes de tomar la iniciativa política en este asunto”, avanzó Asens.

En realidad, lo que Unidas Podemos le pide al PSOE es que hay que aprovechar urgentemente la crisis generada por la dimisión de Carlos Lesmes para dar pasos decididos en la renovación de la cúpula judicial sin esperar a que el PP dé el visto bueno. Y que habría que empezar por el Constitucional. “No se puede esperar más, el Gobierno tiene que nombrar ya a los jueces que corresponden en el Tribunal Constitucional”, exigen fuentes del grupo, que además creen que en las próximas semanas se deberían dar más pasos para sortear “el chantaje” de los populares.

Desde el principio de la legislatura, Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para rebajar la actual mayoría cualificada que se exige en el Congreso para sacar adelante los nombramientos. “Al presidente del Gobierno se le elige por más síes que noes, no es ninguna barbaridad que al gobierno de los jueces se le elija por la misma mayoría”, argumentan desde el espacio. La Moncloa llegó a hacer suya esa idea ante la actitud de bloqueo de los populares, aunque finalmente quedó descartada tras las críticas de la Unión Europea.

Presencia en las negociaciones

Lo que sí descartan en Unidas Podemos es que el desbloqueo se vaya a producir en base a una negociación entre el PSOE y el PP que les deje al margen. “Más quisiera el PP”, aseguran fuentes del equipo negociador de Yolanda Díaz que se desmarcan de las críticas del portavoz de Podemos, Pablo Fernández. “Nosotros estamos en esas negociaciones, por supuesto. Cuando negocia el Gobierno negocia un Gobierno de coalición. Nos tienen informados de todas las novedades y por supuesto que vamos a tener voz y voto”, aseguran esas fuentes.

Los socios del PSOE no cierran la puerta, además, a que después de la renovación del Consejo se pueda llevar a cabo “un debate parlamentario” para mejorar “todas las instituciones judiciales”, en referencia a la petición del PP de cambiar el sistema de elección para que “sean los jueces quienes elijan a los jueces”. Eso sí, la advertencia del grupo confederal es clara: “En democracia deciden las mayorías parlamentarias. Nos parece muy bien que el PP aporte ideas para reformar las leyes pero se reforman aquí, en el Congreso. Y lo que no es democrático es que una minoría chantajee permanentemente a la mayoría con no cumplir la ley si no se obedecen sus deseos”, critican.