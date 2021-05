Villacís critica que Sánchez entienda la concordia como "pasarse por el arco del triunfo a jueces"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este jueves contra la connotación que a su juicio da el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la concordia, pues entiende la política de Ciudadanos que es "pasarse por el arco del triunfo a jueces y ciudadanos".

"El señor Sánchez llama concordia a pasarse por el arco del triunfo a jueces y ciudadanos, a obviar las promesas electorales que hizo, a obviar el proceso que ha sido justo y transparente para los españoles y a crear discriminación entre unos presos y otros. No puede presentar esa dicotomía entre concordia y no concordia", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Para la recién nombrada coordinadora de Cs en Madrid, la garantía de que Sánchez indultará a los presos del Procés es que "dijo que no lo iba a hacer", pese a que era algo que "todos sabían" y que ya puso la "primera piedra cuando cesó a Edmundo Bal, era el peaje que se cobraban los independentistas".

Ha señalado a continuación que "Cs no lo va a permitir, lo va a recurrir, pero no dejará de denunciar esta situación", porque "Sánchez no vende al PSOE, está vendiendo a todos los españoles" y en "España tiene que seguir defendiéndose la separación de Poderes".