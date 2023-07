Vox carga contra el PP por “engañar a los españoles” el 23J: “Feijóo se pasó la campaña hablando de que rozaba la mayoría absoluta”

Vox sigue sin hacer autocrítica sobre sus pésimos resultados de las elecciones del 23J en las perdieron 19 escaños. Este lunes, el secretario general de la formación de extrema derecha, Jorge Buxadé, ha insistido en culpar al PP de que los dos partidos no sumaran para “desbancar al sanchismo” y ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle que apoye su investidura. “No se puede derogar el sanchismo ofreciéndole un pacto”, ha reiterado para después acusar a Sánchez de comportarse “como lo que es, un sociópata arrogante” en su respuesta a la carta del líder de los populares.

Poco después de finalizar su comparecencia ante los medios de comunicación se ha sabido que Abascal y Feijóo se reunieron en secreto la semana pasada para analizar la situación política abierta tras las elecciones generales celebradas el día 23 de julio. La noticia, adelantada Europa Press y confirmada por elDiario.es en fuentes populares, sin embargo, ha sido ocultada por el dirigente de Vox. La reunión secreta, de la que no se informó a los medios, tuvo lugar en medio del cruce de reproches que se han dedicado ambas formaciones por las frustradas expectativas creadas en las recientes elecciones. Unos reproches que Buxadé a reiterado este lunes en su comparecencia en la sede de la formación.

El secretario general de Vox ha acusado al candidato del PP de haber estado “engañando a los españoles” durante todo la campaña asegurando que rozaban la “mayoría absoluta y apelando por ello al voto útil”, lo que provocó, a su juicio, la movilización de la izquierda. “El voto útil es una falacia”, ha sentenciado Buxadé, asegurando que para Vox es fruto “de esa maquinaria mediática que no contenta con la demonización de Vox, ni de sus candidatos, ni de sus ideas y propuestas, ha dedicado miles cientos de miles de euros a hacernos responsables de las expectativas no cumplidas de la calle Génova”. “Tanto Feijóo como sus líderes se pasaron la última semana de campaña hablando de que rozaba en la mayoría absoluta alentados por sus propias encuestas manipuladas que acabaron por creer ellos mismos”, ha señalado Buxadé, para añadir luego que Vox no tiene ninguna culpa de que “los líderes del PP fueran unos irresponsables en sus mensajes de campaña y se repartieran vicepresidencias y ministerios a lo largo de los quince días de campaña electoral”. “El PP se ha equivocado de enemigo y se ha equivocado de aliados. El PP participó en la campaña de demonización de Vox”, ha lamentado.

“Quiero repetirlo una vez más, el voto útil no funciona, el voto útil del PP ha perjudicado gravemente la alternativa a Sánchez. Debemos acabar con esa falacia. Pero al parecer algunos líderes del PP siguen en el 'sostenella y no enmendalla'”, ha reiterado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Vox en la que también se ha referido a Catalunya, negando que los comentario de Abascal días antes del 23J, alertando de que si gobernaban el PP y Vox las cosas se “iban a tensar ” y la situación política “iba a empeorar mucho” e influyeran en los resultados.

A pesar de todas las criticas hacía el candidato popular, Buxadé ha señalado que su partido “sigue con la mano tendida” para cerrar los acuerdos que tienen pendientes en Murcia y Aragón, aunque ha repetido que para lograrlo el PP tiene que “respetar al electorado de Vox”. “Esperamos que el PP convierta el desconcierto en tranquilidad y sosiego y deje de utilizar a murcianos y aragoneses como moneda de cambio para otros pactos y cuestiones”. De igual forma, ha asegurado que no sabe si habrá repetición electoral en vista de las dificultades a las que se enfrentan los dos aspirantes a la investidura, pero ha reiterado que Vox “no va a ser un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional”.

El portavoz nacional de Vox ha hecho al inicio de la rueda de prensa un repaso de lo que considera “logros” de su partido en aquellas comunidades autónomas en donde ya gobiernan con el PP, como en Extremadura, Valencia o Castilla y León, en donde ha destacado que “por primera vez en la historia en una partida de quinientos mil euros para proteger y para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar”, dado que en el partido siguen negándose a reconocer que hay una “violencia de género” o “machista” y están desmantelando todos las consejerías y organismos que trataban esta lacra.

De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, el partido que lidera Javier Ortega Smith ha rechazado nombrar vocal para participar en el Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres y en el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, por considerar que “en ambos casos se trata de meros chiringuitos ideológicos al servicio de la ideología de género y los poderosos lobbies LGTBI ante los cuales, de nuevo, claudica el alcalde Almeida”.

Según el partido de extrema derecha, “la única función de los dos órganos es ser mera propaganda de aquellas ideologías que tratan de dividir a los madrileños en función de su sexo u orientación sexual”. “Solo se visibiliza la violencia que afecta a las víctimas elegidas e instrumentalizadas por la izquierda, que son las mujeres y las personas LGTBI”, zanjan.