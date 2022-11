Yolanda Díaz: “No queremos a nadie que nos diga desde arriba lo que tenemos que ser”

Ante 600 personas y con la presencia entre el público de dirigentes y militantes de Podemos, Yolanda Díaz presentó este martes en Pamplona la plataforma Sumar. Sin mencionar de manera explícita en ningún momento las declaraciones de Pablo Iglesias en las que le pedía respeto para la formación morada y sus dirigentes, la vicepresidenta segunda sí ha contestado a los mensajes de su antecesor contraponiendo sus formas a su propia manera de entender la política. “Si algo es Sumar es feminista, y eso significa una manera diferente de hacer las cosas. Una política que cuida, que no confronta, que no está todo el día peleando. La buena política va de afectos, no de gritar mucho”, reivindicó.

Podemos pide a Yolanda Díaz respetar a la “única fuerza” transformadora del país

Saber más

Yolanda Díaz criticó “la pequeña política”, que describió como aquella se que se hace a golpe de titular. “No hacemos política para dar titulares, hacemos política para cambiar la vida de la gente. Estamos hartas de esa pequeña política que no hace más que enfrentar, que distorsionar”, dijo antes de avisar de que Sumar no es “el complemento de nadie”. “No queremos a nadie que nos diga desde arriba lo que tenemos que ser”, apostilló.