Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz: “Respétanos, lo que hiciste en Trabajo es extraordinario y lo hiciste gracias a un partido que te defendió y no es el tuyo”

Fue un mensaje muy similar al que lanzó este sábado y domingo en la Universidad de Otoño de Podemos y a los que viene deslizando en su podcast 'La Base', pero, por primera vez, Pablo Iglesias puso nombre y apellidos a la destinataria de sus palabras: Yolanda Díaz. Fue durante la tertulia en la que Iglesias participa en la Cadena Ser junto al exministro del Partido Popular José Manuel García Margallo y la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo.

Tras negar inicialmente él y algunos miembros de su partido que los mensajes de la víspera tuvieran como destinataria a la vicepresidenta segunda, Iglesias admitió ayer en Hora 25, donde colabora cada lunes, que esas declaraciones en las que pide respeto para su partido están dirigidas a Yolanda Díaz, a la que urge a tomar una decisión sobre la candidatura en las generales de la mano de Podemos.

A preguntas de Aimar Bretos, presentador de Hora 25, Iglesias no quiso fijar una fecha como el momento en el que ambos dirigentes, que mantenían una duradera amistad, rompieron su relación política y personal, pero subrayó un episodio: el acto que celebró Yolanda Díaz junto a Mónica Oltra, Ada Colau y Mónica García en Valencia, donde no intervino ninguna dirigente de Podemos. Iglesias lo recordó como un desaire a Podemos y se preguntó en voz alta cómo se pudieron sentir los militantes al comprobar que en ese atril no estaban ni Irene Montero ni Ione Belarra. Acto seguido, aseguró que no diría cómo se sintió él mismo pero que “todo el mundo lo puede imaginar”.

El exvicepresidente y ex secretario general de Podemos insistió en que Díaz, la persona a la que designó personalmente tras anunciar su retirada de la política, sigue siendo para él la mejor candidata pero la previno contra los “cantos de sirena” que, según Iglesias, llegan de algunos medios de comunicación progresistas para que se aleje de Podemos.

El exvicepresidente dio a entender que las sucesivas declaraciones de Yolanda Díaz en las que repite que no quiere que los partidos estén en el centro de su proyecto y que no pretende una coalición con Podemos tienen detrás a medios de comunicación progresistas que quieren acabar con su formación. La misma razón explicaría, según deslizó Iglesias, que Díaz hubiese dicho que tampoco es su intención participar en las autonómicas y municipales de la próxima primavera.

Según el exlíder de Podemos, hay periodistas y medios que han dicho a la ministra de Trabajo que un mal resultado de Podemos e Izquierda Unida en los comicios de mayo va a reforzar las posiciones de Sumar para las generales. Iglesias recuperó sus palabras del día anterior en la Universidad de Otoño de Podemos para insistir en que esa es una teoría “estúpida”, aunque subrayó que el adjetivo se refiere a los medios de comunicación, no a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Su larga exposición en Hora 25 se inició cuando fue preguntado si todavía considera a Díaz como el mejor cartel de cara a las generales del próximo año. Pablo Iglesias respondió primero: “Yo creo que sería la mejor candidata, lo he dicho muchas veces, pero esta mañana los portavoces de mi partido planteaban una cosa sensata: que ojalá lo aclare pronto para empezar a trabajar y luego Podemos se va a hacer respetar. Creo que hay un discurso mediático en muchos sectores progresistas que ven la candidatura de Díaz como una excelente oportunidad para destruir definitivamente a Podemos y creo que hay cantos de sirena que le dicen al equipo de Díaz ‘líbrate de Podemos, ve a las elecciones sin ellos, las cloacas contra ti no van a actuar, la izquierda mediática no va a actuar contra ti como sí ha hablado contra Podemos', y yo creo que esos intentos están ahí”.

“Lo que yo deseo es que haya un acuerdo, que se respete a Podemos porque es una fuerza política que ha sido generosa y que ha apostado por el liderazgo de alguien que no es del partido; que llevó al Gobierno a partidos que no compartieron necesariamente la estrategia de negociación de Podemos para poder, finalmente, llegar al Gobierno y formar el primer ejecutivo de coalición de la historia reciente de nuestro país. Ojalá se aclare lo antes posible. Podemos va a defender su carácter unitario, pero, evidentemente, se va a hacer respetar, y en Podemos no son imbéciles. Han visto que hay muchos sectores mediáticos que ven en esto una oportunidad para acabar con el actor político al que temen de verdad, porque es el que sabe negociar para entrar dentro del Gobierno y el que ha demostrado en los últimos años que se podían hacer cosas que parecían imposibles”, dijo.

Tras repetir varias veces que sus mensajes de los últimos días aludían a los medios de comunicación y no a Yolanda Díaz, Bretos preguntó a su contertulio a qué se refiere cuando dice que Podemos debe concurrir con Sumar pero que se debe hacer respetar. Lo que sigue es es la transcripción íntegra de ese tramo de la conversación.

Pablo Iglesias: Lo vuelvo a decir otra vez aquí. A nosotros nos parece muy bien Yolanda como candidata. Tanto es así que la propusimos nosotros, no la propuso el PCE ni la propuso Izquierda Unida, la propuso Podemos, aunque ella tenía carné del PCE y de Izquierda Unida. Tampoco la propuso el PCE ni Izquierda Unida para ser miembra del Gobierno de España, ni para ser ministra ni para ser vicepresidenta. La propuso Podemos y ahora parece que hay algunos —¿quién?, los medios progresistas— que le están diciendo a Yolanda: ‘No te preocupes, contigo no vamos a hacer lo que hicimos con Podemos. Contigo no va a haber cloaca ni escándalos, ni malos titulares, te vamos a querer, te vamos a cuidar, pero eso tiene un precio, acabar con Podemos’. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que yo creo que tendría que hacer Yolanda? Aclarar pronto que va a ser candidata y negociar con todos los partidos respetando a Podemos porque creo que es evidente que Podemos es la fuerza política más grande de la izquierda. Y se ve cada vez que hay unas primarias internas y tiene que participar la gente o cada vez que hay actos. Y ayer dije una cosa más. Dije que hay quien le está contando desde la prensa ‘tú no te preocupes por las autonómicas que si a Podemos le va mal e Izquierda Unida desaparece, esto va a reforzar tus posiciones para las elecciones generales’. Y dije, literalmente, ‘pensar esto es una estupidez’. Algún plumilla de izquierdas [escribió] ‘ha llamado estúpida a Yolanda’. No, he dicho que los que están escribiendo que un mal resultado de la izquierda en las municipales y autonómicas beneficia al proyecto de Sumar, están diciendo una estupidez.

Aimar Bretos: Te pregunto políticamente, ¿en qué momento fue esa partición [entre Díaz e Iglesias]?

Pablo Iglesias: Yo creo que en política es natural que pueda haber planteamientos distintos. Y yo estoy defendiendo aquí que Yolanda Díaz debe ser la candidata, y que Podemos debe confluir con Sumar, ¿qué más queremos? Podemos está siendo inmensamente generoso en su planteamiento aunque no recibe la misma generosidad, ¿tú cómo piensas que se sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda [Díaz] aparece al lado de Mónica García y de Mónica Oltra y no aparece ni Ione Belarra ni Irene Montero? Y Podemos disciplinadamente traga. Es como… hostias.

Aimar Bretos: ¿Y tú qué sentiste ahí?

Pablo Iglesias: Pues no lo voy a decir, pero se lo pueden imaginar todos los que están aquí.

Aimar Bretos: ¿Y por qué no lo dices?

Pablo Iglesias: Pues porque uno tiene que ser responsable políticamente, medir sus palabras, asumir que la izquierda tiene que ir unida y apostar por la mejor candidata posible, pero también hacer respetar. Y ayer dije también ‘cuidado con faltar al respeto a los militantes de Podemos’. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era cómo… 'pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Ione Belarra a tu lado? Respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que nos han machacado como a nadie, que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos dentro. Que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo, que es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo, que fue Podemos'. Y creo que esto hay que decirlo desde la máxima lealtad, teniendo claro quién tiene que ser la candidata, si quiere serlo, ojo, que a lo mejor llega un día y dice “que no quiero ser candidata” y entonces tendremos que ver qué hacemos con las cosas, pero teniendo claro nuestro planteamiento desde un principio.

A continuación, Pablo Iglesias dio algunas pistas de por dónde no deberían ir las listas electorales de una futura coalición a la izquierda del PSOE y abogó —sin poner nombres— por prescindir que llevan diez años de diputados. “Cualquiera que lleve mucho tiempo debe llegar a la conclusión de que no pasa nada por dejar paso a otros. Esto hay que decirlo y hay que dejar a la gente votar en primarias y apostar por lo que siempre hemos dicho que había que hacer. A mí me acusaron de aferrarme al sillón desde que entré hasta que me fui y estuve desde 2014 hasta 2021 y no pasa nada, sigo haciendo política, tengo mi podcast, busco trabajo, pido plazas en la universidad –Iglesias desveló ayer que la Universidad Complutense dejó vacante la plaza de profesor asociado a la que optaba el exvicepresidente del Gobierno tras excluirle junto al resto de candidatos por no acreditar suficiente experiencia profesional en asesoría en análisis político pese a su larga carrera política– a diferencia de los que van a los consejos de administración, y no se me caen los anillos y trabajo por llevar dinero a casa porque tengo hipoteca y tres hijos”.

“¿Hay gente en Unidas Podemos que se aferra al sillón?”, preguntó entonces Bretos.

Pablo Iglesias: “En todos los partidos. En Podemos, en Unidas Podemos, en Izquierda Unida, en los comunes, claro que hay gente que se aferra al sillón. ¿Tú crees que la mayor parte de los diputados nuestros ganarían lo que ganan estando trabajando en otro lado? ¿Tú crees que yo eso no lo sé? ¿O que la mayoría de los diputados del PP o del PSOE ganarían más dinero en la privada? No, un 5% ganaría más en la privada”.

Bretos planteó en ese momento que las palabras de Iglesias caerían como una bomba, a lo que el exlíder de Podemos replicó: “¿Por qué? Pero si es la verdad, lo sabe todo el mundo. Ser de Podemos es muy duro en las primeras líneas, pero, en otros contextos, claro que hay gente que se agarra al puesto. Cualquier secretario general de los territorios sabe que es verdad porque permanentemente lidian con eso. ¿Tú crees que alguien sería diputado a la fuerza exclusivamente por razones de compromiso? Los que más expuestos hemos estado hemos tenido niveles de sufrimiento altísimo, pero ese no es el caso de todo el mundo. Por eso los fusiles de la militancia siempre apuntando al comité central”.

Iglesias hizo un alegato final a favor de los partidos que Díaz no quiere en el centro de su proyecto político. Los reivindicó como “una cosa muy importante, con todos sus defectos y problemas porque institucionalizan la política”, y luego advirtió: “Un líder que no tiene que dar cuentas a una dirección política es enormemente peligroso”. Cuando Bretos le preguntó si era un mensaje a Díaz, Iglesias subrayó que era un mensaje a la izquierda.

A lo largo de su extensa conversación en Hora 25, con sus compañeros de espacio Carmen Calvo y José Manuel García Margallo como testigos, Iglesias pronosticó que una futura negociación para integrar espacios a la izquierda del PSOE irá bien siempre que se respete a Podemos. “Yolanda es una gran dirigente, pero Sumar de momento no tiene militancia en los territorios ni tiene nada y entonces cada uno se tiene que ubicar cuando haya que hacer listas y cuando haya que organizarse. Y esto de decir ‘es que a mí las listas no me interesan’. Pero cómo no te van a interesar si eres un dirigente político, a cualquier dirigente le interesa hacer unas listas con gente cercana y con gente con capacidad y con gente buena. Yo creo que las cosas van a ir bien, pero yo voy a decir lo que pienso”.

La última pregunta a Iglesias de Bretos fue por la declaración de Díaz de que no participará en las autonómicas y municipales: “Imagínate lo que supone esto para la gente que tiene que sacar adelante estas elecciones. Bueno, pues ya está, lo haremos solos. Voy a acabar yendo yo a mítines a elecciones municipales y autonómicas y no va ir la líder del espacio. Pues esto en los territorios genera una sensación de que lo vamos a tener que hacer solos Podemos e Izquierda Unida”.

Preguntado, esta vez por Margallo, acerca de si van a ir en coalición con IU, Iglesias respondió: “Ojalá que sí”. “A mí me gustaría que fuésemos juntos, pero si IU no quiere o si plantean como en Andalucía que ‘nosotros somos más grandes...'”.

Las palabras de Iglesias en la Cadena Ser se producen meses después de que su relación política y la amistad que mantenía con Díaz se rompiesen y a las puertas de un nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2023 con municipales, autonómicas y generales. Díaz ha repetido que a los comicios de primavera no acudirá y que se encuentra en un “proceso de escucha” para decidir si concurre a las generales. Según ha explicado varias veces, si finalmente lo hace, su proyecto no tendrá a los partidos en el centro y tampoco prevé una coalición con Podemos.