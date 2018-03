Esta semanas anteriores, me ha sucedido un hecho muy curioso. Un abogado penalista con unos cuantos miles de seguidores en Twitter rescató un viejo artículo mío, en el que analizaba la polémica de las denuncias falsas. Sobre todo, el absurdo de arrojarse a la cabeza estadísticas que no están para eso, y que no determinan lo que realmente queremos saber. Al principio, me sentí halagado, porque el número de interacciones era elevadísimo. Entonces, empecé a analizar algunos mensajes y perfiles de los que retuiteaban o le daban a “me gusta”, y me encontré con que mi texto era usado por algunos como ariete contra el feminismo, cuando mi intención era bien lejana de ese objetivo. El feminismo es una causa tan justa que merece ser apoyada por la verdad, con todos los datos, y dejar fuera los sesgos que, aunque parezcan arrimar el ascua a la sardina correcta, acaban quemándola.

Y de repente, el bombazo: aparece el cuerpo de Diana Quer. ¿Recuerdan? La atractiva joven que desapareció hace casi dos años en A Pobra do Caramiñal, un pueblecito de Galicia, donde su adinerada familia tenía una segunda residencia.

Y se preguntarán a cuenta de qué doy esos detalles aparentemente innecesarios. Pues porque el fenómeno tiene hasta nombre: Síndrome de la mujer blanca desaparecida, y hace referencia a la desproporcionada atención de los medios a ciertos casos de desaparición, y mira tú que casualidad, cuando se trata de una mujer caucásica, joven, atractiva y de buena posición económica, el interés informativo se dispara. No soy sociólogo, pero si eso no es una muestra de racismo, clasismo y sexismo fuertemente arraigado en los medios, y por ende, en la Sociedad, no sé que es.