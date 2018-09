Un asesor de la Casa Blanca corrige un tuit de Trump en el que exageraba los datos de la economía de EEUU

A Donald Trump ya le corrigen públicamente hasta sus asesores más cercanos. El último caso de desinformación difundida por el presidente de EEUU ha llegado a través de su cuenta de Twitter, en la que celebró los buenos datos económicos del país. Según Trump, el PIB era superior a la tasa de desempleo por primera vez en 100 años.

La realidad, como ha admitido Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos, es muy distinta: "Es la primera vez que pasa en 10 años, no en 100", ha apuntado en conversación con theGuardian. Afinando un poco más, la última vez fue en 2006, hace 12 años.

The GDP Rate (4.2%) is higher than the Unemployment Rate (3.9%) for the first time in over 100 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de septiembre de 2018

Tras aclarar el dato, Hassett apunta que "alguien probablemente le transmitió eso añadiendo un cero, y no deberían haberlo hecho". Además, ha agradecido al medio británico la oportunidad de corregir los números de Trump, ya que "no nos gusta cometer errores, pero agradecemos que nos los señalen porque queremos corregirlos".

Que le corrija ese tuit no quiere decir que sea crítico con la gestión del presidente de EEUU, ya que le ha elogiado en varias ocasiones, como cuenta theGuardian. En lo que no entra Hassett es en cómo le llegó la información a su jefe para que después la tuiteara. "No estoy al frente del consejo de asesores de Twitter".

El mensaje de Trump no pasó desapercibido para otros analistas, periodistas y medios de comunicación, que rápidamente corrigieron los datos. Y es que, además de que es la primera vez que pasa en 10 años y no en 100, que el PIB supere a la tasa de desempleo ha ocurrido 22 veces en los últimos 79 años.

Since 1948, there have been 63 quarters with a GDP growth rate higher than avg quarterly unemployment rate



Recent Quarters with GDP Growth higher than Unemployment Rate:

•Q2 2018

•Q1 2006

•Q3 2003

•Q2 2000

•Q4 1999

•Q3 1999

•Q4 1998

•Q3 1998

•Q3 1997

•Q2 1997

•Q2 1996 https://t.co/xc873PMf6K — Fox News Research (@FoxNewsResearch) 10 de septiembre de 2018