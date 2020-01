Cómo sería el Dolly Parton Challenge aplicado a nuestros políticos

Desde que surgió hace diez días, miles de personas se han unido al #DollyPartonChallenge, un reto originado por la mítica cantante estadounidense Dolly Parton en el que cada persona comparte cuatro imágenes según el tipo de fotografías que se suben a LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder. Al desafío, que revela las variables entre las distintas redes sociales, se han unido personajes tan dispares como Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton o las Spice Girls.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM