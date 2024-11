El alcalde de Paterna lleva al Senado una bandera valenciana con fango: “Me vuelvo a casa a reconstruir 'la millor terreta del mon'”

Mientras diputados, senadores y ministros se cruzaban este miércoles reproches por la gestión de la DANA, el alcalde de Paterna y senador por el PSOE, Juan Antonio Sagredo, ha emocionado a la Cámara Alta al llamar a la unidad con la voz quebrada y una bandera valenciana manchada con barro de Paiporta en las manos.

“Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Señorías, hagan lo que hagan, lo que sí que sé es que yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir 'la millor terreta del mon'”, ha afirmado el senador socialista en un breve discurso desde la tribuna de oradores.

Sus compañeros de partido se han puesto en pie para aplaudirle y desde las filas del PP, Gerardo Camps, que debía subir a la tribuna para iniciar la réplica, se ha acercado a su escaño para abrazarle.

Sin embargo, este ha sido un destello de unidad en una jornada parlamentaria marcada por las críticas y las recriminaciones mutuas entre los grupos parlamentarios, enzarzados en la búsqueda de culpables políticos tras la tragedia.

Sagredo ha tomado la palabra para responder a Camps, que ha defendido en el pleno una moción para exigir al Gobierno una revisión de los protocolos de emergencia, la aprobación de un “Plan Valencia” para la reconstrucción y que se destinen a las zonas afectadas todos los recursos necesarios, sin vincular las ayudas a la aprobación de los presupuestos del Estado para 2025. Hacerlo sería una “extorsión” a los grupos parlamentarios utilizando a los valencianos como escudo, ha advertido el senador del PP, quien, en un discurso sin grandes reproches, ha considerado que las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno son “adecuadas”, aunque “insuficientes”.

“Al 'poble valencià', a España, solo le vale la unidad”

Sagredo ha subido a la tribuna con la bandera valenciana manchada por el lodo y no ha podido evitar que la voz se le rompiera en varias ocasiones durante su discurso, cargado de las “lágrimas y el desconsuelo de los que lo han perdido todo” y lleno de la rabia “de los que no entienden por qué no funcionan las cosas”. “Les hablo con el corazón en la mano, y también arañado, enfangado y encogido de ver, oler y sentir tanta tragedia”, ha expresado el senador, cuyo gesto se ha llevado el apoyo generalizado del hemiciclo.

Para revertir el paisaje “distópico” que ha dejado la DANA, para devolver la dignidad a la clase política y recuperar la confianza de la sociedad, el alcalde de Paterna ha pedido unidad.

“En estos momentos, al 'poble valencià', a España, solo le vale la unidad. No le valen promesas y buenas intenciones; ya no les sirven. Están hartos de reproches; no los quieren. Solo les valen hechos y soluciones. Somos el órgano constitucional que representa al pueblo español, por favor, no lo olvidemos nunca”, ha pedido a todos los senadores.

El alcalde se ha emocionado al recordar cómo una señora, Amparo, le ofreció su casa cuando ayudaban a quitar barro en Aldaia: “A quienes han perdido todo (...) les tenemos que dar una lección de unidad, de sensatez”. Unidad que, ha continuado, han mostrado los socialistas valencianos al apoyar los presupuestos de la Generalitat y la Diputación valenciana “sin reproches”.