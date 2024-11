El chef José Andrés se emociona tras su paso por Valencia: “La gente joven está mostrando la España que somos”

El chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen han acudido a los pueblos afectados por la DANA en la Comunitat Valenciana para aportar su granito de arena a la reconstrucción de los municipios. La catástrofe ha movilizado a miles de voluntarios, que acuden a diario y a pie hasta las localidades que han salido más perjudicadas para colaborar en las labores de limpieza y reconstrucción, donde la organización de José Andrés se ha instalado para repartir comida y agua.

WCK lleva ya unos días ayudando a los jóvenes voluntarios que se afanan en arreglar los desperfectos del temporal. El equipo ha repartido satélites starlink para mejorar la conexión a internet —muchos pueblos se quedaron sin cobertura y, aunque ya se ha recuperado, la conexión móvil sigue siendo débil—, bombas para seguir ayudando a achicar agua, y botas de agua, una de las primeras necesidades sanitarias que encuentran los jóvenes cuando llegan a los pueblos.

José Andrés, presente allí en Valencia, ha compartido vídeos sobre el proceso en redes sociales. Uno de ellos, sobre el orgullo que siente ante el trabajo de los miles de voluntarios. “Me hace sentir muy orgulloso de ser español y de ser valenciano. La gente joven se está mostrando como la España que somos”, asegura, visiblemente emocionado.

“Y me siento muy orgulloso de verles a todos”, prosigue, “que no te aceptan ni un sándwich, que no te aceptan ni agua porque se la traen, porque no se la quieren quitar a la gente que a lo mejor la necesita más”.

Desde el día posterior a la tragedia —en la que han muerto, de momento, más de 210 personas— cientos de jóvenes se acercaron a algunos de los municipios más afectados por los devasadores efectos de las lluvias torrenciales, como Utiel, Chiva, Picanya, Massanassa, Paiporta o Catarroja. Este viernes han acudido miles de personas voluntarios de toda España. “España es un gran país y que nadie te diga lo contrario. Hay cosas que mejorar, como en todos lados, pero es un gran país”, afirma el chef ante la ola de solidaridad. “¡Viva España!”, concluye.

La provincia valenciana demanda mano de obra y material de limpieza, y las labores más necesitadas siguen siendo la retirada del fango de las calles y de retirada de muebles o enseres que quedaron varados en la vía pública. Las autoridades recomiendan a los voluntarios llevar mascarilla, gafas de protección, guantes de seguridad y botas de agua y Cruz Roja solicita donaciones.