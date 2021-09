La intervención de este martes en el congreso de Arnau Ramírez ha tenido casi más de Vox que del PSOE. Con una camiseta con los colores de la bandera LGTBI, el socialista ha reproducido desde la tribuna de oradores varias frases de diferentes representantes del partido de extrema derecha referentes al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.

"Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo. Dicho por un candidato de Vox. El Orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Rocío Monasterio. Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos. Otra diputada de Vox. ¿Por qué los gays celebran el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio? Director de comunicación de Vox. En España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley. Espinosa de los Monteros. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Santiago Abascal", recitó Ramírez.

Son unos entrecomillados dichos, como atribuye Ramírez, por diferentes representantes de Vox, que en los últimos meses han circulado en forma de imagen sobre la bandera LGTBI por las redes sociales, para denunciar los pronunciamientos del partido de extrema derecha contra las personas LGBTI.

Tras repetir estas palabras, el diputado socialista continuó su intervención asegurando que "es evidente que eso son discursos de odio". "Es solo una exquisita selección de sus perlas contra el colectivo LGTBI y si, los discursos de odio tienen consecuencias. Las tienen", insistió. Una palabras que llegan apenas una semana después de que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, asegurase que su partido "llevará a los tribunales a todo aquel periodista, contertulio político o tuitero que vincule a Vox con actos de violencia".

"Sus discursos generan mucho dolor, generan mucho sufrimiento. Y sí, los discursos de odio generan violencia. Y si no, que se lo digan a todas estas personas LGTBI que más que nunca están siendo agredidas o insultadas. Y si no, que se lo digan a Samuel, asesinado al grito de maricón", volvió a insistir Ramírez, ante el aplauso de parte del hemiciclo, donde también recordó que aunque la inmensa mayoría de las españolas y españoles ve con buenos ojos a las personas LGTBI", los delitos de odio "no dejan de aumentar en los últimos tiempos".

En concreto, el diputado socialista señaló que en el primer semestre del año 2021 se habían registrado 748 denuncias por este motivo, un 9% más que en el mismo periodo de 2019. Ante este aumento de las agresiones LGBTIfobicas, y tras la denuncia de una agresión homófoba en Madrid que resultó ser falsa, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presidió el pasado viernes una comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, donde se acordó la creación de grupos específicos en la Policía y la Guardia Civil.

En su intervención Ramírez también recordó a las personas LGTBI que tienen miedo a darle la mano en público a su pareja, que en España son la mitad según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), de las personas que no se atreven a besar a la persona que les gusta y están conociendo, de los padres preocupados cuando sus hijos les dicen su orientación sexual o identidad de género y de los niños que "que creen que no van a poder salir del armario y van a tener que vivir toda su puñetera vida una mentira". "¿Se pueden imaginar lo que puede pasar por la mente de ese crío? Yo si puedo imaginarlo", increpó. "Ustedes no tienen ni idea, señores ultras de Vox, o son ustedes muy crueles".