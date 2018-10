Las secuelas de Anthony Borges tras sobrevivir a un tiroteo en un instituto de Estados Unidos, en la portada de 'New York Magazine'

El fotógrafo Michael Avedon quiere concienciar sobre los tiroteos que se llevan produciendo desde hace décadas en Estados Unidos. Por eso los protagonistas de su próximo proyecto son las víctimas de esas masacres en los últimos 72 años. Para ello, ha mostrado en imágenes cómo es la vida y qué secuelas tienen los que sobrevivieron a esos ataques.

Uno de esos supervivientes es Anthony Borges, un joven de 15 años de origen venezolano, que sobrevivió a un ataque en el que murieron 17 personas a manos de Nikolas Cruz. Borges se puso en medio de los disparos de Cruz cuando este atacó a todo el que se encontró en el instituto Stoneman Douglas de Parkland, en Florida. Eso le costó cinco disparos y tener que luchar por su vida en el hospital. Lo que le ha dejado múltiples secuelas. Como se puede ver en la fotografía que le tomó Avedon, y que ocupa la portada del New York Magazine.

New cover: Parkland survivor Anthony Borges, photographed by Michael Avedon.



