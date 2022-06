Pensión no contributiva: ¿Qué son y quién las concede?

Tras la subida del 3% de enero en las pensiones no contributivas, ahora el Gobierno ha pactado con EH-Bildu la subida de un 15% de este tipo de pensiones a cambio de la abstención en el nuevo fondo público de pensiones. Pero, ¿Qué es una pensión contributiva y quién la concede? ¿Para qué personas está destinada este tipo de pensión? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a ella?

La pensión no contributiva se les concede a las personas que no han cotizado el mínimo de 15 años que exige la Seguridad Social para acceder a la pensión contributiva. Son unas ayudas para personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, sin amparo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia, ni siquiera familiares que se ocupen de ellos. Esta pensión no contributiva está ideada para esas personas que, a pesar de no haber cotizado, necesitan una prestación.

Esta prestación no contributiva asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años en estado de necesidad la prestación económica, la asisencia médica y los servicios sociales complementarios que necesite, a pesar de no haber cotizado el número de años necesarios para acceder a una pensión contributiva.

¿Quién concede la pensión no contributiva?

La Seguridad Social es el organismo público que gestiona las pensiones contributivas pero, ¿Quién concede la pensión no contributiva? En este caso, la gestión se realiza desde las comunidades autónomas, que tienen transferidas sus funciones y servicios a partir del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

En lo que se refiere a la financiación, estas pensiones entran dentro de los Presupuestos Generales del Estado, de ahí la subida del 3% en enero y de la revalorización del 15% tras el pacto entre el Gobierno y Bildu. En este acuerdo se contempla que la subida se incluya en el próximo decreto-ley para prorrogar las medidas de respuesta económica de la crisis que se ha provocado por el conflicto con Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2022.

¿Quién puede acceder a la pensión no contributiva?

Para poder tener acceso a la pensión no contributiva de jubilación se deberán carecer de ingresos suficientes. Además, dependiendo del tipo de pensión, ya sea de jubilación o de invalidez, se tendrán en cuenta otros criterios: