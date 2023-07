Pasó el 23J y dejó tras de sí una estela de datos, curiosidades y alguna que otra sorpresa en la provincia de Sevilla, en la que el PSOE ha renovado su idilio con el electorado: 16 elecciones generales desde la restitución de la democracia y 16 victorias socialistas, esta última pese al subidón del PP, que con respecto a 2019 ha crecido en 163.936 votos (el PSOE ha sumado 6.128 más) y ha reducido la distancia con los socialistas a menos de cuatro puntos porcentuales, 36,63% frente a 33,37%. Sumar ha consolidado a la baja lo hecho por Unidas Podemos (5.662 apoyos menos, eso sin prorratear los 22.388 que consiguió el Más País de Íñigo Errejón) y Vox ha sido el gran derrotado, con 48.291 sufragios y un diputado menos, con lo que se queda con uno. El resto se los reparten PSOE (cinco), PP (cuatro) y Sumar (dos). Pero al margen de las grandes cifras, la jornada dejó infinidad de detalles, algunos de los cuales repasamos a continuación.

MAPA | ¿Qué votaron tus vecinos el 23J? Los resultados de las elecciones generales, calle a calle

84 municipios para el PSOE

Los socialistas se mantienen como la fuerza más votada en 84 localidades de las 106 de la provincia, lo que supone un retroceso frente a los 101 municipios en los que ganó en 2019. El PP se ha impuesto en 18 plazas: Alanís, Almadén de la Plata, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Écija, Espartinas, Gelves, Gines, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Los Palacios, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Sevilla capital, Tomares y Valencina. Sumar, por su parte, ha vencido en cuatro pueblos: Badolatosa, Casariche, Marinaleda y Pedrera.

38 pueblos cambian de color en dos meses

Con respecto a las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo, había 11 localidades que no podían votar al partido que ganó aquellos comicios porque no se presentaba al 23J, nueve porque son formaciones independientes y dos porque Unidos por Andalucía (los andalucistas de AxSí) tampoco han concurrido. De estos 11, los socialistas han ganado en 10 (Coria es el lugar más significativo) y los populares se han quedado con uno, Palomares. Al margen de estos 11, otros 27 pueblos han votado de manera diferente a como lo hicieron hace dos meses, y aquí el PP ha dado la campanada quedándose con dos enclaves de izquierda como son Bollullos y, sobre todo, Los Palacios, donde IU lleva encadenadas cuatro mayorías absolutas en las municipales. Los socialistas, por su parte, le han birlado 15 municipios al PP (entre ellos Utrera, Carmona o Cazalla), mientras que al revés han sido tres (Espartinas, Gelves y Gines). Con respecto a las generales de 2019, hasta 20 localidades han votado de manera diferente.

En Casariche adelantan a Vox por la ultraderecha

En este municipio de tradicional voto de izquierdas se ha impuesto esta vez Sumar (1.105 votos), con el PSOE (951) y el PP (detrás). La sorpresa ha saltado en el cuarto lugar, una posición para la que no le han valido a Vox sus 209 apoyos, ya que le ha superado Falange Española de la JONS con 278 sufragios. Por lo que parece, el perfil de los de Santiago Abascal no es suficiente para ganar el título oficioso de partido más de ultraderecha entre los casaricheños.

Y encima, Vox pierde Espartinas

Ha quedado dicho que la formación de ultraderecha ha sido la gran derrotada en la provincia este 23J. Fruto de ello ha sido la pérdida del único municipio en el que lograron una victoria en 2019, Espartinas, donde entonces consiguieron 2.064 votos. Ahora han cosechado 1.564, lo que les ha relegado a la tercera posición, tras PP (3.890) y PSOE (2.292). Por cierto, que los socialistas ganaron el 28M con mayoría absoluta.

El PP vuelve a ganar en la capital, pero con menos margen

Tras su victoria en las municipales, el PP ha vuelto a imponerse en Sevilla con 139.961 votos frente a los 126.276 conseguidos por el PSOE. La distancia sigue siendo de unos nada desdeñables 13.685 apoyos, aunque esto significa que los socialistas han recortado distancia frente a los 22.503 que les separaron hace un par de meses. Los populares mantienen su hegemonía en los siete distritos en los que ya vencieron el 28M: Bellavista-La Palmera (10.283 votos), Casco Antiguo (15.886), Los Remedios (10.720), Nervión (18.064), San Pablo-Santa Justa (12.965), Sur (14.930) y Triana (12.609). Por su parte, el PSOE repite victoria en Cerro-Amate (19.304 apoyos), Este-Alcosa-Torreblanca (22.391), Macarena (14.228 ) y Macarena Norte (18.130).

Carrión, una victoria por solo dos votos

El resultado más ajustado en toda la provincia se ha dado en Carrión de los Céspedes, donde el PSOE se ha impuesto al PP por sólo dos votos, 495 a 493 (una diferencia de 0,15 puntos porcentuales), en un municipio en el que también ha estado muy ajustada la pelea por la tercera plaza, que se ha llevado Vox con 193 papeletas frente a las 190 de Sumar. Otras victorias socialistas ante el PP muy apuradas se han dado en Villanueva del Ariscal (0,76 puntos de distancia, sólo 30 votos), Estepa (0,88) o Castilleja de Guzmán (0,92). El triunfo más por la mínima del PP ha sido en Sanlúcar la Mayor, donde ha logrado el 35,28% de los votos frente al 33,99% del PSOE.

La mayor goleada, en El Palmar de Troya

En este municipio, los socialistas han logrado ante el PP una diferencia porcentual de 49,53 puntos (63,03% frente al 13,50%), aunque tampoco han ido a la zaga en Cañada Rosal (46,31 puntos) y Las Navas de la Concepción (41,61). Visto desde el otro bando, la mayor distancia porcentual la han conseguido los populares en Tomares (19,31) y Espartinas (17,82). En cuando a Sumar, no podía ser en otro sitio que en Marinaleda, donde le ha sacado 41,02 puntos al PSOE, 61,21% de los votos frente al 20,19.

El área metropolitana, donde más crece el PP

El PSOE ha ganado en todas las comarcas (una estructura que no se corresponde con los partidos judiciales) de la provincia, incluida el área metropolitana, donde le ha sacado 5.756 votos de ventaja al PP, que no obstante ha dado aquí un salto más que sustancial al ganar 132.528 apoyos con respecto a sus datos en 2019. Los socialistas, por su parte, han conseguido un incremento más modesto, con 9.996 papeletas más. Pese a su victoria, el PSOE ha sufrido pequeños descensos en todos los territorios menos precisamente en el área metropolitana: Bajo Guadalquivir (145 votos menos), la Campiña (1.496), Sierra Morena (231), Sierra Sur (772) y la Vega (119).

El PP gana presencia en núcleos urbanos

Los socialistas se han impuesto en 10 de los 17 municipios de más de 20.000 habitantes, aunque los populares han dado un salto significativo al imponerse en Bormujos, Écija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Los Palacios, Sevilla y Tomares. Por el contrario, en las localidades con menos de 5.000 vecinos –la mayoría de ellas ubicadas en un ámbito más rural– no hay quien le tosa al PSOE, que ha ganado en 38 de estos 42 municipios. El PP ha arañado dos (Alanís y Almadén de la Plata) y también otros dos ha conseguido Sumar, Badolatosa y Marinaleda.

La anécdota de Macarena Olona

La que fuese hace un año candidata a la Junta de Andalucía por Vox no ha tenido un buen debut con la formación que ha fundado, Caminando Juntos, que no ha sido precisamente la que le ha arrebatado votos a su antigua formación en Sevilla. El nuevo partido ha quedado en décimo lugar (se presentaban 11) con unos exiguos 908 votos, el 0,08% del total. Por el contrario, la primera fuerza política que no ha conseguido transformar en diputados sus papeletas ha sido el Partido Animalista (Pacma), que ha quedado quinto con 9.213 apoyos. Tras él aparecen Frente Obrero (2.058), Por un Mundo más Justo (PUM+J, con 1.736), el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE, con 1.498) y Recortes Cero (1.027). El farolillo rojo se lo ha quedado Falange Española de la JONS con 674 papeletas.