La DANA no se marcha de Sevilla: nueva semana de chubascos y temperaturas otoñales

La semana arranca nuevamente dominada por la inestabilidad. La causante será la DANA que se ha ido formando durante los últimos días sobre la Península Ibérica y que, parece, se quedará rondando nuestros cielos durante las próximas jornadas.

El lunes, no obstante, dará una leve tregua, con un tiempo algo más variable, aunque no exento de chubascos, que seguirían generándose por puntos de sierra, especialmente al sur. No durará mucho esta calma, ya que de nuevo en la madrugada del lunes al martes, nuevas bandas de precipitación llegarán desde el sur, dando lugar a un martes algo revuelto, con chubascos y tormentas en gran parte de Sevilla.

La situación será muy similar tanto el miércoles como el jueves, con nuevas bandas de lluvias, que irán llegando desde el sur, debido al giro de la DANA, que estaría posicionada sobre las estribaciones del golfo de Cádiz y desde donde iría mandando zonas de inestabilidad.

Temperaturas otoñales y casi invernales

Los chubascos intensos son probables desde el martes hasta el viernes, aunque se espera que la tarde del martes, del miércoles y la jornada del jueves sean las más lluviosas. En cualquier caso, el movimiento errático de la DANA podría generar chubascos a lo largo de prácticamente toda la semana, al menos hasta el fin de semana cuando el tiempo pueda quedar algo más estable.

Las temperaturas permanecerán otoñales o casi invernales en muchos puntos de la provincia. Tras el descenso del pasado fin de semana, se mantendrán con pocos cambios, rondando los 18-20 ºC de máxima en zonas bajas y los 15 ºC en zonas de sierra, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8-12 ºC, manteniendo las noches muy frescas en gran parte de la provincia.