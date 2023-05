José Manuel Trejo, el independiente de la Sierra Morena de Sevilla que dijo no a saltar al Partido Popular

Decir no al partido que Gobierna en la Junta de Andalucía, en un contexto en el que la comarca de la Sierra Morena de Sevilla ha visto cómo el Partido Popular colonizaba los restos de siglas independientes y de un Ciudadanos en descomposición, no es una tarea fácil. El alcalde de El Real de la Jara se ha situado en la resistencia. José Manuel Trejo aspira a revalidar el cargo con una fuerza independiente: 100% El Real de la Jara.

El primer edil realeño ha echado abajo la argumentación que activaron sus pares en Almadén de la Plata y Constantina, donde tanto Carlos Raigada (Ciudadanos) como Rubén Rivera (Constantina en tu mano) anunciaron su integración en el PP de Sevilla. Los regidores de estos municipios serranos explicaron su decisión en la necesidad de atraer inversiones para el ayuntamiento y desbloquear proyectos si gobiernan en sintonía con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

El mismo lema hizo suyo el candidato del PP en Cazalla de la Sierra, Adrián Torres cuando, junto a sus tres compañeros integrantes del grupo municipal de Cs, anunció ante las cámaras de la televisión local que concurrirían a estos comicios en filas populares. En este caso, lo hicieron además pasando por encima de las referencias del PP local y ocupando puestos de salida en la lista conservadora. Su idea fuerza es que el PP es “el único partido que nos puede garantizar grandes inversiones y proyectos para nuestra localidad o luchar contra la despoblación, porque es el que gobierna en la Junta de Andalucía”, y así la esbozó Torres.

Tentado por el PP, PSOE y Ciudadanos

Frente a esta oleada conservadora, José Manuel Trejo saca pecho de las inversiones que el partido independiente que lidera ha conseguido para El Real de la Jara, un pueblo de 1.500 habitantes en la frontera con las provincias de Huelva y Badajoz. Celebra la lealtad institucional que ha guiado su acción política, así como la buena relación que, asegura, ha permitido a su equipo de Gobierno obtener los recursos de la Diputación, de la Junta o del Gobierno de España para atender a las necesidades del término municipal en este mandato.

“Me han venido del PSOE, de Ciudadanos y del PP para hacerme ofertas para irme a sus partidos, pero aquí sabemos a lo que veníamos al Ayuntamiento, hemos tenido siempre claro nuestros valores y los hemos antepuesto a lo que nos han venido a ofrecer”, cuenta el alcalde de El Real a SevillaDiario, y no sucumbe al argumentario de los fichajes populares: “Puedo decir que me ha ido muy bien sin ser de ningún partido, hemos conseguido las cosas por las que hemos estado luchando”.

Trejo compatibiliza la Alcaldía con su labor como ganadero. Por las mañanas atiende las gestiones municipales, por las tardes se enfunda la ropa de faena en las tierras de su familia para sacar adelante su ganado. “No quiero creerme que estar con el partido que gobierne suponga tener acceso a más inversiones, creo que en El Real lo que hemos vivido es que las cosas no funcionan así”, insiste Trejo.

“No queremos que un partido nos condicione”

A la hora de tomar la decisión de pugnar por revalidar la Alcaldía con un partido independiente, asegura que no ha tenido dudas: “Hemos sido claros con nuestro pueblo y con nuestra gente, seguimos siendo un partido independiente porque nuestro único interés es El Real de la Jara, y no queremos formar parte de otro partido que luego nos condicione al tomar decisiones, que nos tiren de la oreja, o que nos ofrezcan cargos de asesor, de diputado o cualquier otra cosa, porque a partir de ahí el interés ya pasa a ser otro, y no es el interés de verdad del pueblo”.

La sigla independiente no ha sido impedimento para lograr el compromiso del Gobierno andaluz de incluir en los Presupuestos de la Junta el proyecto de arreglo de los 14 kilómetros de carretera que conectan El Real con Almadén de la Plata, con idea de que puedan realizarse las obras próximamente. “Nosotros lo hemos defendido ante la Junta, y parece ser que nos ha escuchado, que vale más el mantenimiento de una carretera tan deteriorada, que lo que se van a gastar en el arreglo”.

Otro argumento de peso para la mejora de las comunicaciones comarcales es que tanto Almadén como El Real pertenecen al área sanitaria de Santa Olalla de Cala (Huelva) y el alumnado de ambos municipios hace uso de estas carreteras ruinosas cada día para acudir a las aulas: “Hay que mejorar mucho en el tema de las conexiones”, abunda el primer edil realeño. “Ir a Cazalla de la Sierra, donde está nuestra oficina comarcal agraria, o el partido judicial a 60 kilómetros, es peor que ir a la playa: solo hay que montarse en el coche y tirar hacia adelante para comprobarlo”, reta para resaltar la necesidad de adecuar la infraestructura.

“Todos son bien recibidos”

El presidente del Gobierno andaluz, Moreno Bonilla, estuvo de gira en Cazalla de la Sierra y Constantina, pocas semanas después de confirmarse los fichajes de cargos públicos por parte del PP de Sevilla. En el caso de Almadén de la Plata, la Consejería de Salud no tardó en desbloquear una inversión de 2,3 millones de euros para la construcción de un nuevo Centro de Salud, apenas tres semanas después de anunciar que su alcalde, José Carlos Raigada, de Ciudadanos, pasaba a encabezar la candidatura del PP, “porque es el partido más útil”, y se aseguraba un puesto de asesor en la Diputación de Sevilla con 47.000 euros anuales de retribución.

Frente a la política de fichajes de PSOE y PP a ediles y concejales independientes o de Ciudadanos, Trejo es contundente: “La forma de atender a problemas como la despoblación es hacer frente a nuestros problemas, como el abastecimiento de agua o las comunicaciones por carretera, pero a veces a las autoridades les cuesta ver el impacto que tiene, por ejemplo, arreglar los 14 kilómetros de una carretera que nos conecta con el pueblo más próximo a nosotros”, zanja.

Con o sin la visita del presidente, el alcalde de El Real de la Jara se muestra cordial con la diversidad de fuerzas políticas y cargos con los que se relaciona. “Con Ricardo Sánchez, el presidente del PP de Sevilla, he trabajado codo con codo resolviendo muchos problemas estos años, tenemos una amistad, y viene mucho al pueblo”, expresa Trejo, y aprovecha para lanzarle un mensaje: “Ya de paso no estaría mal si se trae también al presidente del Gobierno andaluz a El Real de la Jara; total, aquí antes de las últimas Elecciones Andaluzas vino el entonces vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y todos son bien recibidos”, concluye.