Más de 12.000 estudiantes de Madrid piden que se repita el examen de Matemáticas II de la Selectividad

Polémica con el examen de Matemáticas II de la Selectividad en Madrid. Más de 12.000 personas –y sumando– han respaldado una petición para que se repita esta prueba. “El examen de Matemáticas II Evau en Madrid ha sido un examen sin precedentes, con un giro drástico que no se avisó en su respectiva reunión. Este cambio inesperado ha causado un gran descontento entre los alumnos, quienes se han visto gravemente perjudicados, poniendo en riesgo la oportunidad de acceder a la carrera de sus sueños”.

José Luis Muñoz Casado, presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, cree que este año “ha cambiado un poco el estilo” del examen y “hay alguna pregunta que exige algo más de razonamiento”, pero por lo demás la prueba “cumple con la normativa del principio de curso sobre lo que va a entrar, cumple con los temarios e incluso los bloques son los mismos que otros años”. Simplemente, añade, hay alguna pregunta “que exige un conocimiento más profundo”. En opinión de este profesor de Secundaria el estudiantado no tiene ninguna opción de que se repita la prueba.

La queja de los madrileños se suma a otra muy similar realizada por el estudiantado de La Rioja con el mismo examen. “El examen era muy difícil, había gente llorando, se están jugando mucho”, relataba uno de los alumnos que esta mañana ha hecho este examen. “Las partes que normalmente se suele elegir eran muy complicadas y las que se descartan, más fáciles. Además, había tipos de ejercicios que hace años que no entraban”, explicaba.

“Con la clara intención de bajar las notas de corte”

En Madrid han ido un paso más allá y solicitan otro examen. “No podemos permitir que nos arrebaten nuestro futuro con la clara intención de bajar las notas de corte debido al cambio que se producirá el año que viene. Es fundamental impugnar este examen para asegurar una evaluación justa y equitativa para todos los estudiantes”, continúa la solicitud, iniciada por Juan López.

Una participante en la prueba ha comentado que el examen “ha sido catastrófico”, informa Europa Press. “Cada vez que levantaba la mirada veía a todos mis compañeros abatidos, con lágrimas en los ojos ya ni sabía que estaba haciendo, si un examen de Matemáticas o firmando mi testamento”, ha relatado. Aunque la joven ha asegurado que acudía al examen “con todos los bloques estudiados con el objetivo de sacar un 10”, ha advertido de que jamás había visto “semejante horror” y ha destacado que el ejercicio de probabilidad estaba “mal escrito”. “A ver si le damos un poco más a la buena redacción”, ha reclamado.

Antonio Malaver, matemático, ha analizado el examen madrileño en X y ha llegado a la conclusión de que era un examen de extremos. La prueba proponía ocho problemas, de los que cada estudiante tenía que elegir cuatro. “En líneas generales, y tomando la media de las dificultades, bajo mi criterio este examen tenía una dificultad de 5.25. Es cierto que hay ejercicios que son una putada, pero hay otros que son un regalo. Había mucha diferencia dependiendo de qué se cogía”, analiza.

“Todo lo que hay en el examen entra en 2º de Bachillerato”, concluye Muñoz, “y si no lo sabes hay que darle una vuelta a cómo te han enseñado, cómo has aprendido, cómo has estudiado. Pero el examen está totalmente adecuado a los contenidos”.