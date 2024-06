Quejas por el examen de Matemáticas de la EBAU: “Ha sido muy rebuscado, la gente ha salido llorando”

Los estudiantes se enfrentaban este martes al segundo día de exámenes de la EBAU. El primero de la mañana era el turno de Matemáticas II para el alumnado de los itinerarios científico y tecnológico del bachillerato y las impresiones han sido muy negativas.

“El examen era muy difícil, había gente llorando, se están jugando mucho”, relata uno de los alumnos que esta mañana ha hecho este examen. “Las partes que normalmente se suele elegir eran muy complicadas y las que se descartan, más fáciles. Además, había tipos de ejercicios que hace años que no entraban”, cuenta.

En concreto, se ha referido a la parte de estadística y probabilidad, dos ejercicios por las que se suele decantan buena parte del alumnado en la elección de preguntas que se propone en los exámenes de la EBAU, ha sido “muy raros, en el sentido de planteamientos rebuscados, enunciados que no se entienden, alguno parecía que no tenía ni pregunta”. Tampoco han sido fáciles los ejercicios de matrices: “uno era tan largo que no te daba tiempo a lo demás, otra parte también muy complejo, e incluso una parte que en mi caso no habíamos estudiado”.

“El ejercicio de vectores también mal y no había ningún límite que suele haber. Además, ha entrado un ejercicio de optimización que hacía tiempo que no entraba y además esto o lo sabes hacer o no”, ha seguido relatando este estudiante.

“Estaba agobiado por lo mal que me ha salido el primer ejercicio, que no he sacado otros”. Una sensación compartida con muchos de los jóvenes que se han enfrentado a este examen y que también han dejado algunas quejas en redes sociales, incluso de profesores y divulgadores de las matemáticas. Incluso, ya lo han resuelto a través de Youtube, para que los estudiantes puedan comprobar sus resultados.