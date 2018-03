Brasil extiende su recomendación de vacuna contra la fiebre amarilla a todo el país

El Gobierno brasileño extendió hoy la recomendación de la vacuna de fiebre amarilla a la mayor parte del país, una medida con la que pretende inmunizar a 77,5 millones de personas, informaron hoy fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud quiere anticipar la protección de la población ante el posible aumento de circulación del virus, que ha puesto en alerta algunas regiones del país, especialmente en el sureste, según explicó el titular de la cartera, Ricardo Barros, durante una rueda de prensa.

Brasil registró 920 casos confirmados de fiebre amarilla entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de este año, de los que 300 terminaron en muerte, según el último boletín del Ministerio, publicado la pasada semana.

El número de muertes por la enfermedad en el actual ciclo es en un 53 % superior al del mismo período del año anterior (196) y el de casos confirmados subió en un 50,8 % frente a las 610 registradas entre julio de 2016 y el 13 de marzo de 2017, de acuerdo con el boletín.

Los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía continuarán aplicando la vacuna de forma fraccionada, con una dosis para hasta tres pacientes, algo que, según el Ministerio, garantiza la inmunización pero obliga a los vacunados a pedir un refuerzo en pocos años.

A partir de julio entrarán en la rutina de vacunación municipios de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, mientras que el próximo año comenzará a ser aplicada en otros siete estados del noreste de Brasil donde todavía no es habitual: Piauí, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe y Rio Grande do Norte.

Con la inclusión de nuevos estados en el cronograma del ministerio, un total de 1.586 municipios serán incluidos como áreas de recomendación de la vacuna.

Para atender la demanda del país en los próximos años, el Gobierno solicitó al laboratorio productor de vacuna de fiebre amarilla Libbs Farmacêutica, situado en Sao Paulo, un aumento de dosis para la rutina de vacunación del próximo año.

Desde enero de 2017 hasta el momento fueron enviadas 68,9 millones de dosis de la vacuna a ciudades de todo Brasil, 45,1 millones de ellas en 2017 y 23,8 millones en lo que va de 2018.