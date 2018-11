"La gente en España aún se muere mal, aullando"

La sedación y el debate sobre la eutanasia y la muerte digna se cruzó en la vida de Fernando Soler por casualidad. Trabajaba en el hospital de Leganés, el del doctor Luis Montes (al que el gobierno de Esperanza Aguirre acusó de matar a 400 pacientes terminales). "Era un insulto a cualquiera de ese hospital". Fue entonces cuando entró en contacto con Derecho a Morid Dignamente y aprendió, junto a Montes, sobre el fin de la vida y empezó a luchar por evitar el sufrimiento. "La diferencia entre sedación y eutanasia la aprendimos entonces".

Ahora, jubilado, sigue luchando a favor de la eutanasia como vocal de la Junta de Madrid de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), formando a médicos en sedación y derechos de los pacientes.

¿Podemos tener la certeza de que a las personas terminales no se les hace sufrir en los hospitales publicos y se respeta su voluntad, como recoge la Ley de Autonomía del Paciente?

Apostaría sin temor a perder que como mínimo la mitad de profesionales no ha leído esa ley. De hecho, me he encontrado médicos que se enteraron entonces de que el paciente tenía derecho a rechazar un tratamiento sin tener que irse a casa de alta voluntaria. ** esto tengo que confirmarlo***. El concepto de "derechos del paciente" está muy poco extendido entre médicos, que a veces se mueven entre el paternalismo y el autoritarismo. Es la convicción de que uno sabe lo que le interesa al paciente y si no lo quiere es un majadero desagradecido. Esto ha cambiado con las nuevas generaciones, que ya han tenido una formación un poco mejor, pero somos minoría quienes creemos que el paciente tiene derechos y no es un inferior.

Entonces, al entrar un enfermo terminal en un hospital, ¿qué tendría que pasar y qué es lo que en realidad pasa?

De entrada, si entra un paciente de con 90 años, diversas enfmedades y un cuadro agudo no se debería poner en marcha un dispositivo como si se estuviera salvando una vida que tiene un futuro por delante, aunque sea duro decirlo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano enfermo de 80 años es encontrarse con un médico joven, entusiasta y dispuesto a salvarle la vida, porque eso te puede hacer padecer mucho.

Primero, se debería hablar con la familia o interesarse sobre si esa persona tiene un testamento vital en caso de que el médico te vea en proceso de terminalidad, pero claro, es él mismo quien decide eso, así que él tiene la llave. Y como tiene una buena razón para no interesarse en el testamento vital porque casi nadie lo tiene... De entrada a nadie le importa lo que la persona ha manifestado de lo que quiere y lo que rechaza. Y sobre la familia, el médico puede que encuentre una familia que le empuje a hacer medidas heroicas. O que le pidan que su familiar no sufra. Si es un médico razonable atempera sus entusiasmos. Le pone antibióticos, lo pone a mínimos, la seda y deja a su familia alrededor. Si es un fundamentalista dirá: "Mire, si lo que quiere es que nos deshagamos de su madre se equivoca".

¿En los médicos pesa tanto la moral?

Hay una moral hipocrática, sí. Un médico tiene una cualificación técnica y una cualidad moral superior, un juramento ante los dioses de que va a poner todo su empeño en curarte. Y tú, vulnerable te ponías absolutamente en sus manos y además eras inferior. No olvidemos que la enfermedad era la causa del pecado de nuestros primeros padres. La religión y el hipocratismo han funcionado muy bien.

¿Morirse duele?

Morirse cuesta una agonía, aunque haya una etapa muy inconsciente. Es un trabajo, duele y cuesta. Es una de las razones por las que los médicos participan poco del proceso. La palabra muerte no existe en medicina, se llama exitus letalis. Cuando llegas al hospital, te dicen "anoche ha sido exitus el 16". Quiere decir que se ha muerto, pero se utiliza un eufemismo porque la muerte no se lleva bien con la medicina. Si consideras que la medicina es luchar contra la muerte, estás condenado al fracaso, porque la unica evidencia al nacer es que nos vamos a morir.

¿Hay un protocolo seguro y claro al que atenerse para hacer una sedación?

La Organización Médica Colegial tiene un protocolo publicado con la Asociación de Paliativos que es difícil de encontrar a menos que te interese mucho. Cuando una persona está muriéndose, las salvaguardas que tiene que cumplir un médico para que no le acusen de estar haciendo una eutanasia son de tal calibre que garantizas que el paciente está sufriendo hasta que das con la dosis que necesita para no sufrir. Empiezas con tila, y si chilla es que no le ha servido, y así vas haciendo escalones. Se llama escala terapéutica, analgésica. Pero si estamos hablando de una persona que se está muriendo, no tienes ningún bien que proteger respecto a la vida, tienes que proteger su confort.

¿Entre sedación y eutanasia, puede haber zona de grises?

La diferencia entre sedar a alguien y poner una eutanasia es la intención. Si la intención es acabar con esa persona, es una eutanasia. Si es aliviarle, y admito como consecuencia que se pueda adelantar la muerte con esta sedación, entonces estoy haciendo una sedación terminal. Si le administras una inyección de cloruro potásico que le para el corazón, es difícil decir que no sea una eutanasia. De hecho, hay un médico condenado en España por por ponerle una inyección así a una abuelita en situación catastrófica, porque además lo puso por escrito en el historial. Pero si usas fármacos de sedación en determinadas dosis es otra cosa. Pero sí, es un terrirtorio pantanoso.

Usted trabajaba en el hospital de Luis Montes cuando se montó el Caso Leganés. ¿Cómo lo vivió?



Acusaron a Luis de 400 asesinatos en urgencias. Fue un insulto para todos nosotros, porque alguien que trabajara en ese hospital no podía no haberse enterado de tal matanza. Ahí reempezamos nuestra relación y tuvimos el apoyo de Derecho a Morir Dignamente. Era la época de Mar adentro, Million dollar baby... Era una epoca en la que se abría el debate de la eutanasia, y con el Caso Leganés se quiso acabar con ello, criminalizarlo. La gente, los médicos, se asustaron mucho, porque la sedación era una práctica común en todos los hospitales. Tras el caso hubo una caída del consumo de morfina en picado.

La sedación no solo no es una barbaridad, sino que es una buena práctica médica. Y el protocolo de la OMC hace hincapié en que tienes que demostrar que tienes una cantidad de dolor y sufrimiento importante para que tu médico descubra que eso es refractario y que no se te va a curar con una aspirina. Los colegios de médicos tienen una posición beligerante con la eutanasia, porque darle la muerte a alguien por más que lo pida y esté en situación catastrófica es una acto contrario a la medicina, eso es un axioma. Y eso se tiene en cuenta al hacer una ley. Pero cuando tienes un paciente en proximidad a la muerte, tu única obsesión debe ser que ese transito sea pacífico, que no se muera aullando. Y todavía en nuestros hospitales la gente se muere aullando, gritando, arrancándose los sueros... Gente que no está bien sedada.

Ha habido más de una decena de iniciativas parlamentarias pro eutanasia que han quedado en nada, ¿por qué cree que no hay una ley?

Hay miedo sobre todo a la Iglesia, que manda mucho. Hace campañas pero no contra la eutanasia, sino contra el genocidio que presentan como si fuera eutanasia, lo que llaman la cultura del descarte.

Hace poco dijo el presidente del PP, Pablo Casado, que es un problema que no existe...

Él no debe conocer a nadie que se haya muerto deseando haberse muerto mucho antes. Si tienes amigos dentro de la profesión médica no tendrás problemas. Pero si no los tienes y te encuentras con un fundamentalista ya puedes estar seguro de que tu muerte no va a ser como te gustaría.

Si se aprueba la ley que propone el PSOE para regular la eutanasia, ¿los médicos encontrarán un marco seguro?

La ley pone mucho empeño en la objeción de conciencia, que debe ser una excepción a la ley. Sin embargo vemos que tienen objeción hasta los centros hospitalarios. Inmaculada Echavarría pidió que le retiraran el respirador y tuvo que irse a un público donde el mismo equipo médico del hospital religioso en el que estaba la sedó y desconectó. Era el hospital el que tenía objeción. Si pones la objeción de conciencia sin límite, estaremos como con el aborto. Tendremos centros eutanásicos o médicos eutanásicos, porque si hay rechazo en el ambiente profesional y la nueva ley se lo pone difícil...

La mayor crítica a la propuesta socialista es que prevé comités que tienen que dar autorización antes de practicar una eutanasia. ¿Le parece un problema?

Es tan original que no hay ninguna ley en el mundo que funcione así, con un control previo. Después de que un paciente ha pedido reiteradamente que acaben con su situación, el médico ha comprobado que está dentro de los supuestos y ha consultado con otro colega que lo confirma -es decir, no hay presión, su enfermedad está en el catalogo, se ha reiterado y tiene un pronóstico infausto a corto plazo- todo esto se manda a un comité. El presidente de ese comité, cuya composición no se sabe cuál es y depende de las comunidades autónomas, nombra a un médico y un jurista para que vayan, vean la documentación y hablen con el paciente y el médico. Te vas a encontrar, y está pasando en Canadá, que si el presidente es un provida, que no es médico, está incordiando a los médicos. La ley tiene imprecisiones suficientes para que eso pase.

Pero si eres médico y tienes que participar en la muerte de una persona que no es una fiesta y no es fácil, si te ponen pegas desde el sistema, eres sospechoso, va a venir un señor de fuera y va a opinar sobre ti, el paciente, la familia. Va a poner en cuestión tu diagnóstico... La tendencia natural del ser humano es la del mínimo esfuerzo...

Prevé entonces que haya poco médicos que practiquen la eutanasia

Hay pocos estudios sobre la opinión de los médicos (además de los de la OCU y CIS, que son antiguos), pero hay un 20% de médicos que reconocen haber pratcicado una eutanasia alguna vez (fuera de la ley). La OMC que dice que el 1% de las muertes en un país sin eutanasia son eutanasias encubiertas.

Si no hay cerca un médico de confianza, ¿qué pasa?

Cuando uno está en una situación en la que la vida es un tormento y no tiene un amigo médico o un médico comprensivo solo queda suicidarse violentamente. Si puedes. Es muy cruel porque se castiga en el código penal la ayuda necesaria: si eres Ramón Sampedro, cómo consigues la cuerda, cómo te tiras por la ventana. Se dificultapara la persona en la peor situación, la que no puede ni suicidarse. El día que se rechazó la ley de Podemos de eutanasia en la puerta del Congreso estaba una persona con ELA que cuatro días después se suicidó. Había conseguido su fármaco. Hoy en internet se accede fácilmente al nemutal, que se vende por unos 500 euros. Antes costaba 25 euros. Pero nunca puedes asegurar que eso que te han mandado sea nemutal.

Si el 84% de los españoles están a favor según el CIS, ¿por qué sigue sin haber una ley?

No hay nada que tenga un apoyo mayor que la eutanasia, ni la guerra del golfo. Y lo tiene igual para los que votan al PP, al PSOE, católicos o ateos. Cuando te estás muriendo, o un futuro por delante que no es más que sufrimiento, indignidad, dependencia, desastre... ¿Quien quiere vivir eso? Nadie. Si lo vives es porque no te dejan, porque si alguien te ayuda puede acabar en la cárcel o porque crees que dios, o no tienes el dinero par ir a Suiza. Nadie que tiene una buena vida quiere morirse. La gente que quiere morirse es que tiene una vida de mierda. O que se ha cansado de vivir. Yo he tenido la certeza muchas veces al explicarle a algún abuelito que esta era su última enfermedad que sentía una sensación de alivio.

La nueva ley del PSOE deja alguna laguna

La ley de podemos decía que no era punible. El PSOE es un pastiche que limita, porque tienes que tener un grado de incapacidad. Hay supuestos que de estar penado con rebaja con atenuante porque el legislador considera la compasión, que pasan al punto 3 y les han cambiado el tipo penal. Por ejemplo, si ayudo a alguien con ela sin incapavcidad todavía, ahora hay una pena de entre dos y 6 años que se aplicaría a la baja sin incidencia. Con el PSOE esta persona no cumple los requitos, así que se convierte a una ayuda a un suicidio de alguien que no etá enbfermo. El acto se agrava. Hay un sector de enfermos que si les ayudas hay pena atenuada, pero que ahora entran en el tipo común, ayuda al suicidios, que son mas de seis años. Nuestra intención es, si tenemos acceso a la redacción que no se nos han consultado nada, hacerlo ver. Estoy seguro que no han caido en ello, pero los provida sí caen. Si abres una ventana de inseguridad jurídica... explícaselo a los que te ha mandado el presidente, y le explicas si ha llegado al grado de incapacidad que requiere la ley. Igual en el transcurso de la ley mejora.

La ley de ciudadanos

Es lo que ya existe en la ley actual. Cuelve a llebar a la ley lo que ya esta. Las leyes no se cumplen por que las repitas. Con la salvedad de que dicen que se incluye la sedación a demanda, sin que el médico sea el que lo decide, porque ahora lo que hay son lo que llamamos derechos de papel: tienes derecho a la sedación terminal si estás médicamente indicada. pero ese es reforzar no tú derecho sino el del médico a decidir. Dice que va a demanda, si sale me como el BOE, no me lo creo, porque eso y aprobar la eutanasia es lo mismo. El interés que tienen en que sean la suya? pues no lo sé. Probablemente la legsilatura se va a acbar antes de que se apruebe esta ley

Cree que habrá en España una ley de eutanasia, si no es hoy cuando sea?

Yo espero morirme mediante una eutanasia legal. Si no es legal, me asistiré yo mismo. pero no será con esta, me temo. eñl debate está ya, ha roto en el congreso, y eso no va a ir atrás.

Provida o promuerte?

Si hay alguna cuktura de la muerte es la de la Iglesia, que es incluso desagradable, aunque ellos dicen que practicamos la cultura de la muerte. El único argumento serio contra la eutanasia es el religioso. Si tu vida pertenece a dios, entonces sí lo entiendo porque tú no dispones de tu vida. Para los que se lo creen, claro.