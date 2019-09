El Gobierno de Murcia pide a la población no usar el coche si no es estrictamente necesario

El Gobierno de Murcia ha lanzado este viernes un aviso a la población para que no hagan uso del vehículo si no es estrictamente necesario debido a la situación generada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afecta a la región desde ayer.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ejecutivo murciano recomienda no hacer usar el vehículo en las carreteras regionales si no es necesario: "Mantenemos abiertas las carreteras para garantizar el tránsito de los vehículos preparados para la conducción en situaciones especiales. No se recomienda el uso de turismo", especifica el mensaje en la red social.

En distintos medios de comunicación, el presidente de la Región, Fernando López Miras, ha calificado de "dramática" la situación provocada por las lluvias torrenciales en los municipios de San Javier y Los Alcázares, localidad que se mantiene incomunicada por las inundaciones y ha expresado su preocupación ante la gran probabilidad de que el río se desborde a lo largo de la mañana.

Ha alertado asimismo de que la situación sigue siendo de "máximo riesgo" y ha recomendado a los ciudadanos que no salgan de sus casas.

"Que nadie salga de sus casas, que no utilicen vehículos, y si están en zonas inundables que se pongan a resguardo", ha recalcado, al tiempo que ha pedido prudencia y sentido común.

Ha añadido que con la luz del día "se están viendo los estragos de esta larga noche y todavía la siguiente hora es crítica"

Desde San Javier, municipio en el que López Miras visita las consecuencias de la gota fría antes de trasladarse a Los Alcázares, ha indicado que "prácticamente se da por seguro que a lo largo de la mañana el río pueda desbordarse en Beniel, por lo que la situación ni mucho menos ha mejorado".

Ha añadido que la Región está inundada "completamente" tras el paso de la DANA desde ayer jueves y durante toda la noche en un episodio que, ha añadido, era la primera vez en la historia que ocurría en esta comunidad autónoma, ya que en casos anteriores la gota fría era puntual en una o dos comarcas, pero no en todo el territorio.