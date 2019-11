La Comunidad de Madrid "matizará" sus polémicas recomendaciones sobre insomnio infantil tras las críticas de profesionales

Los sanitarios del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús autores de la guía que la Comunidad de Madrid publicitó como "la primera guía práctica para padres sobre 'Trastornos del comportamiento de niños y adolescentes" han decidido este lunes "matizar" algunas de sus recomendaciones. El manual había sido objeto de polémica por puntos que aconsejaban "dejar llorar 30 minutos" al bebé si se despierta de noche, no interpretar su llanto "como hambre, sed o miedo" o "no le duermas en brazos". Además de múltiples críticas en redes sociales, varias decenas de profesionales sacaron un manifiesto exigiendo su revisión, impulsado por el Centro de Estudios del Sueño Infantil. Denunciaban que seguir esas conductas, asociadas a métodos como el Estivill o crying-out, puede "producir efectos negativos a corto, medio y largo plazo" y no seguía evidencias científicas.

El texto vio la luz el pasado 19 de noviembre, presentado por el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Está coordinado por el pediatra Juan Casado y redactado por la también pediatra Raquel Jiménez y la psiquiatra infantil Mar Faya, todos del Niño Jesús, hospital de referencia en la atención a la salud de la infancia. Desde la Comunidad de Madrid definían la guía como una explicación para "reconocer estos trastornos, qué son, qué hacer y cómo prevenirlos".

Actualmente, la web del Hospital en la que estaba alojada de manera gratuita hasta este fin de semana enlaza en su lugar a un documento que especifica que "gracias a las aportaciones realizadas" el Comité editorial de la guía "procederá, en breve, a matizar diferentes aspectos de la misma". No está tampoco anunciada en la página de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital. Por tanto, ya no está disponible, aunque desde la Consejería de Sanidad sostienen a eldiario.es que no ha sido retirada sino que está en ese proceso de "matización". Existe una edición impresa con una tirada de 10.000 ejemplares financiada por el Grupo Santander y disponible estos días en el centro.

El Niño Jesús, en teoría un hospital de referencia en atención a la infancia y la adolescencia, publica pautas de maltrato infantil como si fueran recomendaciones sanitarias.



Yo ya.#DerechosHumanos#DerechosDeLaInfanciapic.twitter.com/UXTecyXKvQ — Ana Carralero (@_likearolling) November 22, 2019

El coordinador, Juan Casado, ha declarado a Europa Press sobre esta medida que no van a cambiar las recomendaciones sino "matizar" las frases que han sido cuestionadas para que el mensaje "se entienda mejor", concretamente el episodio sobre el insomnio infantil que ha acumulado críticas. Así, ha destacado que las críticas les van a servir para que el capítulo sobre el insomnio de los niños, que es el que ha sido cuestionado, "se entienda mejor". El manual tiene 56 páginas que abordan 21 trastornos de comportamiento, entre ellos la depresión, el consumo de drogas, la gestión del duelo o el bullying.

Casado ha avanzado a Europa Press que las modificaciones van a afectar, entre otras, a las frases "no acunes ni mezas a tu bebé para ir a dormir" y "no le duermas en brazos". La nueva redacción propuesta sería "intenta no acunar ni mecer a tu hijo para ir a dormir" y "procura no dormirle en brazos, mejor en la cuna". Sobre la de dejar llorar al niño durante largo rato si se desvela, ha dicho que "esto lo vamos también a matizar". Ha explicado que "cuando los niños pequeños o medianos se despiertan docenas de veces, después de semanas y semanas, la vida de los padres se convierte en un calvario. Se produce una situación en la mamá o en el papá de estrés que altera claramente su vida, su vida laboral, su vida familiar". "Una manera, que es la que hemos puesto, es conductista, hacer que el niño adopte una conducta (...) Hay otras maneras, todas son opinables, porque no existe ningún ensayo que compare un sistema de hacer que los niños duerman de corrido con otro", ha puntualizado.

En el manifiesto del Centro de Estudios del Sueño Infantil desmontaban las indicaciones del Niño Jesús. "Una visión multidiciplinar del sueño infantil", escribían, "ha desenmascarado la naturalización del sueño en solitario de los bebés y niños, realizada por la pediatría occidental del sueño de los siglos XIX y XX. Los estudios desarrollados desde el campo de la biología evolutiva, la etnopediatría y la antropología nos han enseñado que la manera natural de dormir para el bebé y niño humano es en presencia de sus cuidadores principales, especialmente su madre". Por eso creen "que las recomendaciones de la guía arriba citada no reflejan las evidencias científicas más actuales, ya que parecen basarse en la vieja pediatría del sueño de principios del siglo XX"

Casado ha negado a Europa Press que lo que proponían suponía "maltrato" a los niños, como algunos padres y madres han acusado en Twitter, porque "maltrato sería no ponerles los límites". Enseñar a dormir a los niños, "si no tienen problemas", en su cuna "no solo no es un maltrato, sino que es un buentrato, es una manera de enseñarles, queriéndoles". También se ha manifestado a favor del colecho cuando los niños son pequeños –"no durante muchos años"–, que defendían los profesionales que han firmado el manifiesto.