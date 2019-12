India expulsa a una turista noruega por participar en las protestas

Las autoridades indias expulsaron este viernes del país a una turista noruega que participó en las protestas que se llevan reproduciendo en las últimas semanas contra una enmienda legal considerada antimusulmana, y que han dejado al menos una veintena de fallecidos.

"Hace un par de horas la Oficina de Inmigración apareció de nuevo en mi hotel. Me dijeron que abandonara el país de una vez o tomarían acciones legales", escribió esta mañana la turista noruega Janne-Mette Johansson en su cuenta de Facebook, quien añadió que ya tiene un billete de avión para salir del país este mismo viernes.

"El funcionario de la Oficina (de inmigración) no me dejó hasta que vio que tenía mi billete de avión", relató y, explicó que le solicitó una explicación "por escrito", a lo que el funcionario le respondió que "no tendría nada por escrito".

Desde la Oficina Regional de Registro de Extranjeros (FRRO) de Kochi, dependiente del Ministerio del Interior, un funcionario aseguró a la agencia PTI que su departamento está "investigando" a una turista europea por "incumplir las normas de su visa", pero no confirmó las acciones tomadas contra ella ni que hubiese sido expulsada.

La mujer, que se encontraba haciendo turismo en la ciudad de Kochi, en el sureño estado de Kerala, publicó en la misma red social el pasado 23 de diciembre varias fotografías de las protestas en dicha localidad y en una de ellas aparece ella portando una pancarta, junto a un texto apoyando a las marchas.

Las protestas surgieron hace dos semanas después de que ambas cámaras del Parlamento indio aprobaran una enmienda de la Ley de Ciudadanía, que otorga la ciudadanía a los inmigrantes ilegales procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladés, en base a su religión y excluyendo a los musulmanes.

La norma fue impulsada por el Gobierno del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), encabezado por el primer ministro, Narendra Modi.

La expulsión de Johansson se produce días después de la de Jakob Lindenthal, un estudiante alemán que se encontraba cursando un posgrado de intercambio en el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Chennai, capital del estado de Tamil Nadu (sur), que también participó en las protestas contra la ley de ciudadanía.