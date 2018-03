Méndez de Vigo acusa al PSOE de no tener "el mínimo interés" por un Pacto Educativo

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha acusado hoy al PSOE de no tener "el mínimo interés" por el Pacto Educativo tras su "espantada" de la Subcomisión que trabaja para ello, y ha pedido a los socialistas que reflexionen para salir "del lío" en que cree que están metidos tras esta decisión.

"Les pido que se salgan del lío" porque así "daremos una satisfacción de esperanza a todos los españoles" que quieren que se logre un acuerdo educativo, ha dicho el ministro durante el debate surgido en el Congreso al ser interpelado de forma urgente por el PSOE a través de su portavoz educativa, Luz Martínez Seijo.

La interpelación estaba motivada ya que el PSOE cree que el Ejecutivo no defiende una educación pública de calidad que cuente con financiación adecuada, refuerzo de la equidad y becas suficientes que no exijan mayor esfuerzo académico a quienes no tienen recursos.

Méndez de Vigo ha centrado sus declaraciones en pedir a Martínez Seijo que explicara la "espantada" de su grupo, la pasada semana, de la Subcomisión para un Pacto Social y Político por la Educación a pesar de haber sido votada su creación en el Congreso por PP, PSOE y Ciudadanos y con la abstención del resto de grupos.

"Hay que explicar por qué se va uno de un pacto que ha comprometido" con la comunidad educativa y en el que, además del Congreso, está implicado el Senado, el Consejo Escolar del Estado y las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial, ha argumentado el ministro.

"No ha dicho usted nada", sino "lo de siempre", que "todos somos malísimos y ustedes estupendos", ha comentado Méndez de Vigo a Martínez, a la que también ha acusado de haber abandonado los trabajos para el pacto en el segundo de los quince temas previstos, en el dedicado a la financiación, cuando aún no se puede fijar cuánto dinero van a necesitar las nuevas medidas que se acuerden.

Con su intervención en la interpelación se ve que "no tienen el mínimo interés en el pacto, ni con un 5 ni con un 6", ha añadido el ministro.

Con esas cifras se refería a la exigencia hecha por el PSOE: fijar una inversión de al menos un 5 % del PIB frente al 3,67 % de "compromiso de infrafinanciación" que ha hecho el Gobierno con la UE.

Martínez Seijo también se ha referido a Mafalda para argumentar que el PSOE no quiere que "de tanto ahorrar en educación nos convirtamos en millonarios en ignorancia".

Y ha recalcado que "apostar por la educación" también es que vuelvan los docentes a las aulas o una política de becas que fomente la igualdad e impida la exclusión.

Asimismo, ha acusado a Méndez de Vigo de no haber traído "nada como ministro" a la educación.

El ministro ha remarcado la "importancia" que tendría el Pacto Educativo para "todos los españoles" y ha vuelto a pedir al PSOE que "reflexionen" sobre su marcha de la Subcomisión, de la que también se han desmarcado el PDeCAT, Unidos Podemos y ERC.

Por otra parte, Méndez de Vigo ha respondido en la Sesión de Control al Gobierno al PSOE y Ciudadanos, que le han preguntado por la inversión educativa y por la equidad entre comunidades, respectivamente.

El portavoz adjunto de Educación socialista, Guillermo Meijón, ha denunciado que los recortes acumulados en Educación durante el Gobierno del PP "superan los 30.000 millones de euros" y la diputada de la formación naranja Melisa Rodríguez ha preguntado cómo va a garantizar el Ejecutivo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en España.

Méndez de Vigo ha objetado que su departamento solo gestiona el 5,19 % del gasto o inversión educativa (alrededor de 48.000 millones de euros) y que el resto le corresponde a las comunidades autónomas.

Ha reconocido que "hay diferencias de financiación entre comunidades", sin querer especificar, pero ha recalcado que las regiones "hacen lo que quieren" con la asignación que reciben tras el reparto que se hace en base a lo acordado en la Conferencia Sectorial.