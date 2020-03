La Consejería de Sanidad cifra en 1.745 los puestos de UCI habilitados en Madrid, tanto en hospitales públicos como en privados, mientras el sindicato de médicos Amyts exige conocer de forma diaria "la situación actualizada del número real de camas disponibles de UCI funcionantes o adaptadas" y su disponibilidad para el traslado de pacientes en la región.

Según la consejería, los puestos de UCI "se seguirán abriendo en función del material que va entrando", y recuerda que Madrid "partía de unos 500 puestos y que aún tiene capacidad en el conjunto de la red".

AMYTS, por su parte, ha registrado este lunes una carta dirigida a la consejería y al Ministerio de Sanidad, pidiendo "disponer de forma inmediata de todos los recursos necesarios, sean públicos o privados, tanto en el ámbito nacional como internacional. Evidentemente, lo primero será disponer del máximo de medios para tratar de sortear la escasez”, y allegar tantos nuevos recursos como sea posible.

En la misiva, el sindicato pide "el debido respaldo de las autoridades sanitarias a los intensivistas y al resto de personal" siendo indispensable que se implemente "a nivel nacional o cuando menos autonómico una directriz oficial de los criterios de asignación de recursos, comunes para todos los españoles, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros”.

Para ello," instamos al Gobierno español a crear con prontitud una comisión que apruebe esos criterios, integrado por expertos que puedan aportar las perspectivas científica, clínica y bioética.”

El sindicato se hace eco de otra misiva, dirigida el 22 de marzo a la consejería y al ministerio por los Jefes de Servicio de Medicina Intensiva madrileños, preocupados por que "los propios profesionales no dispongan de información oficial y contrastada del número real de camas disponibles y de disponibilidad de traslado" dentro de la Comunidad de Madrid, que sigue siendo "muy limitada", con escasos traslados "sin que el hospital de Campaña del Ifema suponga una realidad tangible desde el punto de vista de puestos de intensivos".

Los intensivistas también denunciaban "la situación de indefensión de los profesionales, que están teniendo que tomar decisionesen relación no a criterios clínicos, sino a acusada falta de recursos que no se espera que mejore en los próximos días a no ser que se les faciliten (materiales y de personal)".

En aquellos momentos, según los intensivistas, estaban ingresadas en las UCIs, "tanto las habituales como las extendidas 1009 pacientes críticos Covid positivo, 952 de ellos con ventilación mecánica", pero muchos pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda estaban con "equipos de ventilación mecánica que no son apropiados y que sirven exclusivamente para estabilizar al paciente sin permitir progresar en el manejo de los mismos".

Entre las peticiones de los profesionales destacan "respiradores disponibles con requerimientos mínimos para ventilar pacientes con lascaracterísticas de la enfermedad Covid 19", además de poder de poder contar con personal de enfermería intensivista.