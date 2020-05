Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

Si alguien pretendió que la vuelta a las aulas fuese el mejor signo de regreso a la normalidad previa a la pandemia, erraba. Sí, este 25 de mayo, 76 días después de que empezaran a cerrar los primeros colegios, Euskadi ha dado luz verde al regreso de la docencia presencial. Salvo en Galicia, no ha sido algo habitual en España. Pero la vuelta no afecta a todos los niveles, sólo a 4º de Secundaria, a los bachilleres y a FP y, además, no todos los centros concernidos han abierto sus puertas. Los que sí lo han hecho -un 20% de los institutos y la "práctica totalidad" de centros de FP- se han limitado a recibir a unos pocos alumnos y lo que harán en clase hasta el final de este inolvidable curso 2019/2020 tendrá muy poco que ver con lo que ocurría hasta marzo. "Es un ensayo para lo que viene a partir de septiembre", se aventura Arantxa, subdirectora del colegio Urkide, un concertado del centro de Vitoria.

Escriben Iker Rioja Andueza y Maialen Ferreira.

