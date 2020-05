Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El único sector de la construcción que no había vuelto al trabajo podrá hacerlo a partir del lunes. El Gobierno aprobará mañana una Orden que entrará en vigor el 4 de mayo y que autorizará las reformas en viviendas y locales cerrados, han informado fuentes de Moncloa.

Los locales y viviendas deben estar vacíos, no habitados. Las obras no pueden llevarse a cabo si los trabajadores necesitan tener contacto con los vecinos. En los edificios, no podrán usarse las zonas comunes y deberán quedar claramente marcados los trayectos que pueden hacer los trabajadores. Como en otras actividades, deberán cumplirse las medidas de precaución y seguridad habituales.