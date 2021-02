Ana Estrada gana histórica demanda para acceder a la eutanasia en Perú

Lima, 25 feb (EFE).- Desde su cama, donde pasa la mayor parte del tiempo postrada, Ana Estrada ha dado este jueves un gran paso para ser la primera persona en Perú en acceder a la eutanasia, gracias a una histórica sentencia que ordena a la sanidad pública peruana aplicarla sólo en su caso y sin castigo para los médicos.

"Estoy muy emocionada", declaró a Efe Ana, de 44 años y diagnosticada desde los 12 con polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día.

Estrada se despertó este jueves con la noticia que llevaba cuatro años esperando, desde que en 2016 comenzó su campaña pública para que se reconozca su derecho a elegir el momento para morir con dignidad, sin que su enfermedad la lleve a un escenario insoportable para ella.

"Se trata de una sentencia que va a sentar un precedente no sólo desde la jurisprudencia, sino también será el inicio de cambios legales", aseguró el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuya oficina ha patrocinado la demanda de Estrada.

"El Perú es un poco más libre a partir de hoy. No tengo palabras para describir esta victoria. Estoy infinitamente agradecida a los y las que apoyaron esta causa", manifestó la abogada de Ana Estrada, Josefina Miró Quesada.

NO SERÁ DELITO

En esta sentencia, que sienta un precedente inédito en Perú, el juez José Luis Ramírez, titular del undécimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenó que no se aplique para el caso de Ana Estrada el artículo 112 del Código Penal peruano, correspondiente al homicidio piadoso.

Bajo esa figura legal, la eutanasia está penada en Perú con hasta tres años de cárcel para quien, "por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores".

El fallo establece plazos para que el Ministerio de Salud y el seguro social de salud (EsSalud) aseguren el acceso de Ana a la eutanasia, con la creación de comisiones encargadas de elaborar y aprobar los protocolos, donde habrá reserva sobre los médicos que las componen, quienes tendrán derecho a la objeción de conciencia.

Una vez listo y aprobado el procedimiento, EsSalud tendrá diez días para practicar la eutanasia desde el momento que Ana manifieste formalmente su voluntad de morir dignamente, algo que no necesariamente será de inmediato, pues ella ya ha expresado de manera abierta que quiere seguir viviendo.

UNA CUESTIÓN DE LIBERTAD

"Sé que es difícil comprenderlo, pero yo no me quiero morir. Estoy bien atendida y en un momento de mucha plenitud porque esta campaña me ha llevado a descubrir recursos que no tenía", explicaba en una reciente entrevista a Efe Ana, una admiradora de Ramón Sampedro, el impulsor de la eutanasia en España.

Ana comenzó su iniciativa en 2016 desde su blog "Ana busca la muerte digna", después de que una crisis de su enfermedad la llevara a pasar varios meses en cuidados intensivos y a llevar una traqueotomía permanente para poder respirar.

El único punto de la demanda que no aceptó el juez ha sido ordenar al Ministerio de Salud que elabore una directiva para atender más casos similares al de Ana, por lo que de momento ella será la única persona en Perú con derecho a acceder a la eutanasia.

POSIBLE APELACIÓN

De momento la sentencia puede ser apelada por la parte demandada, que son EsSalud y los Ministerios de Salud y Justicia, cuyos abogados se habían opuesto a la demanda bajo el argumento de que la eutanasia debía ser legalizada por una ley dictada por el Congreso.

Los procuradores públicos (abogados) del Ministerio de Justicia, que son autónomos en sus decisiones, se opusieron pese a que su ministro, Eduardo Vega, está a favor de la demanda de Estrada.

"Saludo y respaldo la decisión del Poder Judicial frente al pedido de Ana Estrada. Esta decisión reconoce el derecho fundamental a una vida digna de la persona y el derecho a decidir sobre su vida", dijo Vega, quien antes de ser ministro ya apoyó esta iniciativa como Defensor del Pueblo.

PROYECTO DE LEY EN MARCHA

En caso de que la sentencia sea revertida en segunda instancia, Ana llevará el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC), el máximo órgano de garantías del país, según lo anticipó Gutiérrez.

Paralelamente al proceso judicial que inició Estrada para acceder a la eutanasia, hay un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso de Perú para legalizarla de manera general para toda la población.

Actualmente sólo hay seis países en el mundo donde la eutanasia es legal, entre ellos Bélgica, Canadá, Colombia, España, Holanda y Luxemburgo, mientras que Chile está próximo a sumarse con una ley pendiente de ser ratificada por el Senado.

