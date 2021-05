Día y hora a la carta: el remedio para no tener que elegir entre vacaciones o vacuna este verano

La vacunación en España va quemando etapas a buen ritmo. Las comunidades empezarán a afrontar la inmunización de los menores de 50 antes de que acabe mayo, e incluso las hay que ya han repartido alguna cita, como Canarias, Andalucía y Castilla La-Mancha. La prioridad para este mes era inyectar al menos una dosis a todos los mayores de 60, y así ha ocurrido: el 94,3% de las personas ha recibido media pauta y el 56,3%, la prescripción completa.

Una vez alcanzado el hito de proteger a las edades de mayor riesgo, el siguiente reto viene justo después: aunar vacaciones de verano con la vacunación de los jóvenes. España no se había enfrentado a un periodo vacacional desde la pasada Navidad, cuando el suero se ponía solo en residencias y hospitales, y se hizo a medio gas por la insuficiente planificación. Los expertos llevan meses advirtiendo de que las dificultades aumentarán según disminuya la edad de los grupos. Pero además, con la apertura total de la movilidad interna y externa, las trabas se pueden multiplicar.

"Los servicios de salud avisan con tiempo. Si no, habrá que esperar a que acabe el turno de la cohorte para poder volver a vacunarse", advirtió la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Julio y agosto, los meses de la discordia, corresponderán a los menores de 40. También a las segundas dosis de los sexagenarios que recibieron AstraZeneca en abril y a los que empiecen a recibir Pfizer o Moderna en junio.

Para hacerlo más sencillo y que la población no se vea obligada a posponer sus vacaciones o tentada a saltarse su turno, varias comunidades han empezado a implantar aplicaciones y webs de autocita: es el caso de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra. Galicia permite elegir día por SMS o por cita teléfónica, pero la agenda aún es muy limitada. Marcelino Vázquez, de 29 años, ya tiene su cita en Tenerife: el 10 de julio. No ha sido mediante selección a la carta, sino que el sistema de salud canario decidió una fecha y se la comunicó con la suficiente antelación como para "organizar las vacaciones con más tranquilidad". "El sistema de autocita fue un poco caótico al principio porque la web del gobierno se saturó durante unas horas", cuenta este manager de una de las grandes cadenas hoteleras de Canarias.

"Si se gestiona bien y se planifican las agendas, puede ser beneficioso", piensa José Antonio Forcada, secretario general de la Asociación Española de Enfermería y Vacunología (AEV). "La gente tiene ganas de salir, ¿qué debes priorizar? ¿la vacuna o las vacaciones? Hay que dar cierta flexibilidad porque, si somos muy rígidos, habrá personas que preferirán quedarse sin vacuna o retrasarla", vaticina. Elegir fecha y hora ayudará a mantener el ritmo, ahora que "lo importante es vacunar a cuanta más gente en menos tiempo". No solo por el verano, sino también para planificar mejor las jornadas laborales. "Me parece un buen sistema que hace ver la luz al final del túnel a muchas personas. El simple hecho de saber el día y la hora ya es ilusionante", comparte Marcelino, el joven canario.

La autocita funciona en vacunódromos y en centros de salud. De hecho, en Aragón todas las convocatorias se organizan a través de este sistema, pero dentro de una ventana de días limitada. No ocurre así en otras comunidades, como en Madrid, donde el sistema piloto de cita online se dirigirá de momento a las edades comprendidas entre los 57 y los 67 años y solo para acudir a grandes recintos. Algo que, de nuevo, no ha sentado bien en Atención Primaria. "Entiendo que es un plan de vacunación muy distinto al inicial, pero nos entristece que se nos haya excluido", reconoce María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). No obstante, la Comunidad de Madrid ha advertido que si el proyecto piloto de tres semanas funciona, se extenderá a ambulatorios y a otros grupos de edad.

No es la primera vez que los profesionales de los centros de salud se quejan de haber sido apartados del plan de vacunación. Sus razones son que ofrecen un servicio de proximidad, que cuentan con el historial de los pacientes y que pueden calcular mejor las ausencias. "Si citas a 500 personas por la mañana y a otras 500 por la tarde, tienes que tenerlo todo calculado para no tirar dosis a la basura", advierte. "Nosotros, en cambio, estamos muy pendientes de las faltas o de llamar a otros pacientes para aprovechar el vial, y eso un sistema informático no lo hace", reclama.

Fernández también reconoce que, sin refuerzos, no lograrán llegar a todo este verano. Y en Madrid no los tienen. "Si vacunamos y hacemos PCR, seguimos sin ir a domicilio después de un año y sin atender a nuestros crónicos", dice resignándose. De hecho, quienes más le preocupan en el nuevo plan de autocita no son los jóvenes, sino los que se quedan al margen por no tener acceso o no saber utilizar ciertas tecnologías. "Es una herramienta más, pero va a excluir a determinada parte de la población", esgrime.

José Antonio Forcada también cree que hay que reforzar a los equipos de cara al verano, tanto en las vacunaciones masivas como en los centros de salud. En cambio, entiende que el sistema de autocita es especialmente útil al dirigirlo a la población joven. "Es beneficioso para que se adhieran a la campaña de vacunación, porque es más difícil convencerles a ellos que a las personas más adultas", explica. Según el experto, las imágenes de las "superfiestas" y de los botellones "pueden repercutir en la percepción de que, como no les está pasando nada, no tienen prisa por vacunarse".

No obstante, los contagios en los tramos de 15 a 29 años y de 30 a 39 se siguen dando. En el primero, la incidencia es de 81,5 casos por cada 100.000 habitantes, y en el segundo, de 66. "Hay que insistir mucho en que los jóvenes están enfermando, ingresando y falleciendo, aunque sean menos que los grupos de mayor edad", opina Forcada. "Sobre todo porque son quienes más se mueven y más transmiten el virus ahora mismo". En lo que coinciden ambos profesionales es en mejorar las vías de comunicación y hacer entender a la gente que debe poner de su parte. "Igual que no eliges qué vacuna ponerte, la fecha no puede ser siempre a la carta: si fallas en la autocita, vuelves al final de la cola", opta la vicepresidenta de semFYC.

Aunque los tramos finales de la vacunación son los que los expertos consideran más complicados, el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud son optimistas. Todos los grupos de edad en España han destacado por su gran adhesión a la vacuna, y no creen que eso vaya a cambiar, por mucha escapada veraniega que se interponga.

Así funciona la autocita en cada comunidad

Andalucía

El servicio de autocita andaluz (ClicSalud+) está disponible para las personas nacidas entre el 1962 y el 1969, y las de 68 años o más (nacidas en 1953 y años anteriores). La Junta permite hacerlo por la aplicación, por el teléfono Salud Responde o mediante el centro de salud correspondiente.

Aragón

Esta comunidad gestiona mediante autocita toda su vacunación y lo hace desde el inicio de la campaña masiva. Mediante la web Salud Informa o mediante la aplicación móvil, pueden pedir día y hora las personas entre 52 y 59 años, entre 60 y 67, y entre 68 y 79. Indican que no se priorizará la vacunación por causas relacionadas a las vacaciones, hay fechas hasta dos semanas después del día en el que se accede y son limitadas: van aumentando dependiendo de la disponibilidad de las dosis.

Baleares

A través del sistema de cita online BITCITA, los ciudadanos de las islas que tengan ahora entre 50 y 69 años pueden pedirla. Además, los que no tengan disponible esta tecnología, pueden gestionarlo desde las oficinas de farmacia.

Canarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha habilitado el formulario web Canarias se vacuna en el que cualquier residente, independientemente de su edad y de la isla en la que viva, pueda solicitar cita previa. Hay que rellenar nombre, DNI y teléfono móvil y el paciente recibe un SMS en un plazo de 24 a 48 horas con el día que seleccione la administración para ser vacunado.

Murcia

Se puede solicitar mediante la web MurciaSalud o por aplicación móvil. Actualmente permite pedirla a la franja entre 50 y 59 años. Tras la prueba piloto en Puerto Lumbreras, el sistema se ha extendido a los municipios de Ceutí, Lorca, Alguazas, Fortuna y Albanilla.

Comunidad de Madrid

La región ha presentado su sistema piloto, que durará tres semanas y arrancará con la franja de edad de entre 57 y 67 años, que acudirán a los estadios Wizink Center y Wanda Metropolitano. La agenda ofrecerá citas en el plazo de una semana (empezando por el viernes 29 de mayo) y se darán 1.000 para cada centro (500 por la mañana y 500 por la tarde). Cada día que pase se irá abriendo uno nuevo con el objetivo de ofrecer un periodo ventana constante de siete días.

Se pueden solicitar a través de la web de la Comunidad o de la plataforma Tarjeta Sanitaria Virtual. El paciente debe introducir por la web su CIPA (código de la tarjeta sanitaria), el DNI o el pasaporte, y su fecha de nacimiento. Con todo ello recibirá un SMS con la información y un código QR que deberá enseñar en su punto de vacunación.

Navarra

En Navarra, desde mediados de abril funciona un sistema de autocita en el que el tramo de población correspondiente recibe un SMS con doble opción: o registrar la petición dentro de la web de Salud o llamar a un teléfono que le facilitará ese mensaje. Ahora mismo está disponible para las personas nacidas entre 1942 y 1951, pero las agendas son aún muy reducidas y dependientes de la llegada de las dosis.

Galicia: teléfono y SMS

En Galicia la citación previa es telefónica, pero en caso de no acudir se puede "repescar" sin que haya penalización y tener que presentar un justificante. No ocurre así en otras comunidades como Castilla y León, Comunitat Valenciana o Asturias, donde quien no pueda acudir en la fecha establecida por la administración, volverá al final de la cola de su tramo de edad. El resto de regiones están aún por decidir su protocolo para la temporada estival.