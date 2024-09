La mano invisible de los mercados y de los cuidados... se llama patriarcado

Hola,

Decía Adam Smith que una mano invisible regulaba el mercado. No hacía falta intervenir, solo dejar que esa fuerza 'natural' funcionara. Esa idea, ampliamente cuestionada por tanta gente (y por la vida misma), tiene otra cara que, aunque Smith nunca escribió, estaba implícita: otra mano invisible regula los cuidados. No hace falta intervenir, porque no es ni siquiera una actividad económica, sino más bien un asunto privado, familiar, una cuestión de afectos en la que cada cual debe organizarse como quiera.

Y diréis, a la Requena qué le pasa hoy que empieza hablándome de Adam Smith. Pues que la última propuesta del PP sobre conciliación me ha hecho pensar justo en eso. Dice Alberto Núñez Feijóo que quieren cambiar el diseño de los permisos de nacimiento para que las primeras seis semanas no sean obligatorias tras el parto. Lo hace en nombre de la libertad. “El PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos las madres y los padres. Tendrán libertad durante el primer año del bebé”, dijo el lunes. Voy a intentar explicar lo de la mano invisible, me llevará unos párrafos.

El caso es que el debate sobre la ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad fue largo y complejo. ¿Debían ser completamente intransferibles entre progenitores o había que dejar un margen para que madres y padres pudieran 'traspasarse' semanas? ¿Cuántas semanas hacer obligatorias y en qué momento tras el nacimiento? En un punto había consenso: debían ser pagados al cien por cien, porque, entre otras cosas, la evidencia muestra que los hombres toman los permisos cuando son remunerados.







Sobre el resto había discusión porque algunas voces pedían, por ejemplo, que solo las primeras dos semanas fueran obligatorias justo tras el parto para madres y padres, de manera que se fomentara el cuidado sucesivo de las criaturas y no simultáneo. Era una manera, defendían, de generar padres que aprendieran a ser cuidadores principales, y no meros auxiliares de la crianza. No todo el mundo estaba de acuerdo, puesto que las primeras seis semanas coinciden con el posparto, un momento tremendamente delicado en todos los sentidos: la recuperación de la madre, su salud física y emocional, la vulnerabilidad de un bebé, asumir que has tenido un hijo, asentar ciertas rutinas familiares y de cuidado...

Finalmente, en 2021 España se convirtió en el primer país del mundo en el que madres y padres tienen el mismo permiso: 16 semanas intransferibles y pagadas al completo de las que seis son obligatorias tras el parto. Desde entonces, hay alguna evidencia de cómo se están utilizando, aunque aún, obvio, es pronto para hacer una valoración de fondo. Te resumo mucho el contenido de dos estudios recientes (tienes una versión más amplia aquí).

Por un lado, los hombres toman de manera mayoritaria el permiso completo, pero tienden a hacerlo de manera fraccionada, para no perder el contacto con el empleo durante mucho tiempo, mientras que las mujeres lo toman seguido. Por otro lado, menos del 20% de padres deciden turnarse con la madre para cuidar, es decir, utilizar las primeras seis semanas obligatorias de manera simultánea y el resto, al terminar ella su permiso.

"El PP parece obviar todo este trasfondo que movimientos sociales, asociaciones feministas y muchas investigadoras llevan tiempo cociendo para, simplemente, invocar la libertad. Para la derecha, no hace falta regular los cuidados, no hay que intervenir de ninguna manera para cambiar las inercias

Lo que hay detrás de todo esto que te estoy contando -debate, datos y estudios- es la constatación de que los cuidados, lejos de repartirse solos de manera equitativa o justa, siguen una lógica profundamente patriarcal. Y que su reparto desigual está estrechamente vinculado con las brechas laborales y económicas. Y lo que hay detrás es, también, la preocupación sobre cómo mejorar la protección social y la conciliación con medidas que impulsen la igualdad (en los cuidados y en el empleo) y que no refuercen los roles de género, sino más bien lo contrario.

Un libro (al menos) para todo esto: '¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?', de Katrine Marçal.

