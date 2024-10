El discurso de Jennifer Hermoso al recoger el premio Sócrates en la gala del Balón de Oro: “Esa niña se merece un fútbol libre de violencia de género”

Jennifer Hermoso recibió anoche el premio Sócrates en la gala del Balón de Oro, organizada por la UEFA y France Football. La jugadora de la selección española recogió el premio —que reconoce la labor social y la promoción de la igualdad— en París con un reivindicativo discurso a favor de la protección de las mujeres frente al machismo que prevalece en el fútbol.

“Hoy me he despertado recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días: 'sueño con ser una futbolista como tú'. En un momento tan importante como este, el recuerdo de su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de perjuicios, libre de violencia de género”, dijo la jugadora durante el discurso. “Es por ello, por todas las mujeres, que seguiré siendo valiente, que no dejaré de alzar la voz y de luchar apoyándome en mi familia, mi gente, y en todas las personas que tienen la convicción de hacer el deporte del mundo un lugar mejor”

La también futbolista en el Tigres de la UANL Femenil de México incidió en que, como futbolistas y “referentes de la sociedad”, los deportistas cuentan con una plataforma y posición única para generar un cambio positivo en la sociedad: “Os pido por favor a todos y a cada uno de vosotros que no dejéis de inspirar, tanto dentro como fuera del campo, y entre todos conseguiremos algo hermoso de lo que sentimos orgullosos”. “Ese es el sueño”, apuntó, “que en un futuro logremos tener el fútbol que esa niña y todas se merecen”

👏 @Jennihermoso se lleva el Premio Sócrates que la temporada pasada ganó Vinicius. #ElDíaDespués #BalónDeOro pic.twitter.com/mVxQrPyVQk — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) October 28, 2024

Hermoso aprovechó también para compartir el premio con sus compañeras y denunció la desigualdad que existe en su entorno laboral. “Este premio no es sólo mío, sino de todas mis compañeras, con quien comparto un terreno donde la igualdad no siempre es un hecho”. “Por eso”, añadía, “todas trabajamos día a día con la ilusión y el deseo de dejar el público femenino en un lugar donde lo encontramos para las nuevas generaciones”.

El beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, impuso a Hermoso durante la celebración de la copa del Mundial en aogsto de 2023, y la posterior denuncia pública y judicial de la joven, despertaron en España el movimiento #SeAcabó, contra la impunidad de los abusos y agresiones sexuales y machistas a los que se enfrentan las mujeres en el trabajo. La Fiscalía pidió para Rubiales dos años y medio de cárcel, así como otro año y medio para el que entonces era el entrenador de la selección Jorge Vilda, por presiones a Hermoso.