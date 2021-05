EE.UU. prevé autorizar el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años

Nueva York, 3 may (EFE).- La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) tiene previsto autorizar la próxima semana el uso de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech en niños de 12 a 15 años, según informó este lunes The New York Times.

El diario, que cita a fuentes anónimas de la Administración federal, señala que la decisión puede llegar a principios de la semana próxima y que, tras ella, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se reunirán de inmediato para hacer recomendaciones sobre el uso de la vacuna en esta franja de edad.

Pfizer solicitó el mes pasado a las autoridades estadounidenses que se autorice el uso de emergencia de su vacuna entre los 12 y los 15 años, después de llevar a cabo un estudio con 2.260 individuos que mostró una eficacia del 100 % en ese grupo de edad.

Según la farmacéutica, la vacuna fue "bien tolerada" por los niños y los efectos secundarios fueron en general consistentes con los observados en participantes de entre 16 y 25 años.

La FDA confirmó el pasado 8 de diciembre la seguridad y eficacia de la vacuna de la covid-19 de Pfizer y BioNTech para personas mayores de 16 años en un primer análisis previo a su autorización.

Ahora se espera que apruebe su uso para los niños de 12 a 15 años, lo que permitiría vacunar a millones de personas adicionales en Estados Unidos, donde unas 100 millones de personas -un tercio de la población- han completado su vacunación hasta ahora.

La estadounidense Pfizer también ha iniciado ensayos clínicos de su vacuna en niños de entre 6 meses y 11 años.

Según los expertos, la inmunización de niños, que suponen alrededor de un 20 % de la población de EE.UU., es esencial para poner fin a la pandemia de coronavirus, y señalan que es poco probable que el país alcance la inmunidad colectiva hasta que los menores sean también vacunados.

Moderna, por su parte, anunció que había iniciado los ensayos clínicos de su vacuna contra al covid-19 en menores de 12 años el pasado 16 de marzo, algo que comenzó para adolescentes entre 12 y 17 años el pasado diciembre.