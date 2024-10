Elisa Mouliaá, sobre Íñigo Errejón: “La manera en la que actuó conmigo esa noche era un patrón”

“Creo que tenía que decirlo. Que iba a caer sobre mi conciencia no decirlo”. La actriz Elisa Mouliaá ha reiterado este martes en varias entrevistas las razones que dio a elDiario.es para presentar una denuncia –primero públicamente y luego en comisaría– contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual en las primeras declaraciones que ha hecho frente a las cámaras. Mouliáa ha insistido en que se “alegra” de haber hecho público su relato y ha afirmado que “ninguna mujer tiene que volver a pasar por esto”: “No me voy a arrepentir y me da igual en qué quede esto, el juez tendrá que decidir si es un delito o no es un delito. Yo he contado lo que me ha pasado y ya está. Creo que ninguna mujer tenemos que volver a pasar por esto”, ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

“Me están llegando relatos de chicas”, ha asegurado Mouiliaá a otra periodista de la agencia Gtres, que la aborda en la puerta de su casa. “La manera en la que actuó conmigo esa noche era un patrón” que se repite en las experiencias de otras mujeres, dice. En concreto, dos “víctimas de Íñigo” se han puesto en contacto con ella y, según ha explicado, a una le decía “absolutamente las mismas frases”.

La actriz ha afirmado en el diálogo con Gtres que el exportavoz de Sumar “es una persona que no está bien de la cabeza”. “A alguien que no conoces no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar”, ha subrayado la mujer, cuya denuncia ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, donde tendrá que ratificarla.

“Admiraba su discurso político, y me da muchísima pena que esto esté pasando porque me parecía un partido esperanzador y bueno para España, pero al final he decidido que lo importante eran las mujeres”, ha profundizado sobre su decisión. “No quiero ir de víctima porque no me ha afectado, no he querido que me afectara ni quiero que me afecte”.

La mujer reconoce que su entorno le ha recomendado limitar sus interacciones públicas y todavía no tiene abogado para el proceso: “Me dicen: no es bueno que te expongas porque la gente empieza a decir que estás buscando fama y mierdas, y no quiero nada”.

En unos días tendrá que acudir al juzgado

El juzgado número 47 de Madrid recibió el pasado jueves la denuncia. El primer movimiento del magistrado fue preguntar al Congreso si Errejón había dejado de forma efectiva su acta de diputado, recibiendo la contestación afirmativa de la cámara baja a primera hora de la tarde. Fuentes jurídicas ya explicaban entonces que era necesario hacer este trámite para poder declararse competente, ya que el acta de diputado implica que el exportavoz de Sumar estaría aforado ante el Tribunal Supremo.

En su denuncia, Mouliaá explicaba que conoció y habló con Errejón a lo largo de 2021 y que en septiembre de ese año coincidieron en una fiesta. Afirma que el político la cogió “fuertemente” del brazo para llevarla “por la fuerza” hasta una habitación cuya puerta cerró con pestillo “para que no pudiese escapar”. Errejón, según la denuncia, empezó a “besar y tocar” a la mujer hasta que “la empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril”. Todo ocurrió, añadió, sin su consentimiento y mientras estaba “paralizada”.