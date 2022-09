Las escuelas de Madrid y Murcia serán las que más horas de Religión impartan con la nueva ley

Religión se está quedando en mínimos. La asignatura, que viene perdiendo alumnado desde hace años hasta bajar del 60%, también retrocede en horas lectivas en las escuelas, pero lo hace despacio. La mayoría de las comunidades autónomas –sobre todo las que no gobierna el PP– ya se habían adelantado a la reducción de clases que plantea la Lomloe, de manera que este nuevo curso el panorama será bastante similar al del pasado.

Aunque hay excepciones y, con ellas, cambios. Dos de las regiones que más horas impartían hasta este verano, La Rioja y Navarra, han recortado notablemente la carga de Religión, dejando a Madrid y Murcia, que no tocan sus horarios, como las dos comunidades que más horas tendrán de esta materia. En ambas hay una hora y media a la semana en Primaria y dos durante la Secundaria. Estas dos comunidades, junto a Castilla y León, son las únicas en las que hay más de una hora semanal de esta asignatura en Secundaria.

Religión está en mínimos por un lado, pero en máximos por otro. Aún con todo lo anterior, la factura que va a pagar este año el Estado por estas clases es más alta que nunca: el ministerio se va a dejar 115 millones de euros en salarios del profesorado, pese a que cada vez son menos los docentes necesarios para impartir la materia, pero esta se garantiza con que exista un solo alumno que la pida. Por el contrario otras asignaturas, también optativas, necesitan habitualmente tener un mínimo de alumnos interesados (unos ocho, aunque varía según el centro y/o la comunidad) para poder llevarse a cabo.

Menos importante, pero aún presente

Este curso, Religión tendrá como mínimo una hora de clase a la semana, según aparece en el texto de la ley. Se da la paradoja que este mínimo es ligeramente superior al que había hasta ahora con la Lomce del PP, lo que ha obligado a algunas comunidades a subir su carga horaria ligeramente. En la anterior norma, la Lomce, los populares no fijaron un número de horas anuales de cada materia, pero abrió la puerta a que la Religión no superara los tres cuartos de hora semanales al fijar ese horario para Ceuta y Melilla, territorios en los que tiene las competencias educativas. Aragón y la Comunitat Valenciana eran las únicas que igualaron ese mínimo, que en otras subía hasta la hora.

La Lomloe se ha centrado más en restar importancia a la materia, aunque el ministerio no se ha llegado a poner en entredicho su presencia en las escuelas. La existencia de Religión como asignatura optativa de oferta obligatoria en todos los centros proviene de los acuerdos entre el Gobierno español y el Vaticano, que como tratados internacionales prevalecen en la jerarquía legal sobre una ley orgánica y mientras estos existan o no se modifiquen habrá Religión en las escuelas.







Pero la Lomloe ha arrinconado a la asignatura. Es evaluable, pero no contará para la nota media –ni por tanto para pedir becas, por ejemplo– y no tiene una asignatura alternativa oficial; las comunidades han tenido que inventarse algo con lo que rellenar ese tiempo, pero ese algo no puede ser académico para que quien curse Religión no quede en desventaja. Algunas, como Galicia, sí han creado esa asignatura espejo –en ese caso será Proyecto competencial del centro– pero en general el alumnado que no vaya a clase de Religión recibirá atención educativa.

Seis comunidades bajan las horas

Con este panorama, la mayoría de las comunidades van reduciendo poco a poco las horas que dedican a la materia con carácter general. De las 17 autonomías, seis tendrán menos carga horaria con la Lomloe en Religión (Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, La Rioja y Cantabria), ocho se quedan como están (Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Extremadura, Catalunya y Asturias) y otras dos, la Comunitat Valenciana y Aragón, aunque se mantienen en el mínimo, como este pasa de 45 minutos a 60 tienen que subir ligeramente su carga. Euskadi es la única comunidad que no ha respondido a la petición de este diario ni tiene publicados los currículos oficiales, aunque algunas filtraciones apuntan a una reducción al mínimo de una hora semanal.

Con estos cambios, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia se quedan como las autonomías que más Religión imparten, superando a otras tradicionalmente muy religiosas (en este sentido) como Navarra, que ha aprobado una reducción a la mitad en Primaria. En Madrid y Murcia, que no han cambiado su carga lectiva, imparten hora y media semanal durante la Primaria. En Secundaria en Madrid son dos horas en 1º y 4º de la ESO y una en 2º y 3º; en Murcia son dos en 1º y 2º y una en 2º y 4º.







Las mayores bajadas se dan en La Rioja y en Navarra. La comunidad que gobierna Geroa Bai ha reducido las horas de Religión al mínimo que marca la normativa –y aprobado el blindaje del profesorado pese a que no hay horas para todos con la reducción, en una medida que ha enfrentado a los socios del Ejecutivo–, misma medida que ha adoptado su comunidad vecina, que ha pasado de ser de las que más tenía a estar en el grupo de las que se han ido al mínimo de una hora semanal por curso en la etapa obligatoria.

Este grupo lo componen, además de las dos citadas, Canarias, Euskadi (según el borrador filtrado), Cantabria, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Asturias y Galicia, la única gobernada por el PP que ha mantenido los mínimos planteados por el Ministerio de Educación.

Todas las demás comunidades que gobierna el PP mantienen su carga horaria para la asignatura con la Lomloe, y todas tienen más horas del mínimo que marca la normativa. Castilla y León –la única comunidad que incluye la materia como parte del paquete de optativas, de manera que escogerla es rechazar otras – mantiene la hora y media en los cursos pares y una hora en los impares en Primaria, según el borrador del currículo publicado; Andalucía tiene hora y media en toda la Primaria y una hora en la ESO, también según el borrador; Madrid y Murcia hora y media en Primaria y una o dos horas según el curso de Secundaria. De las cinco regiones en las que mandan los populares, solo Madrid ha publicado ya sus currículos oficiales. El resto aún no lo ha hecho pese a que el curso ya ha empezado.

Entre las comunidades que gobierna el PSOE, Extremadura añade media hora más del mínimo en 1º y 2º de Primaria, Castilla-La Mancha impartirá hora y media semanal en toda la etapa y Baleares sube hasta las dos.

Con información de Francisca Bravo, Rodrigo Saiz, Alba Camazón, Beatriz Muñoz, Pau Rodríguez y Jennifer Jiménez.