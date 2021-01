España suma 515 nuevos fallecidos, 34.899 contagios y reduce la tasa de incidencia por primera vez desde el 4 de enero

El Ministerio de Sanidad ha registrado 34.899 nuevos casos de coronavirus en el último día, mientras que la cifra de nuevos positivos comunicada ayer era de 40.285. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado en España 2.705.001 personas confirmadas por test.

Respecto a los fallecidos, el balance de este jueves deja 515 nuevas víctimas mortales relacionadas con la COVID-19, lo que eleva el total a los 57.806. De ellos, 1.783 se han producido en la última semana.

La incidencia acumulada, que lleva semanas en aumento y varios días rozando los 900 casos por cada 10.000 habitantes, se sitúa hoy en 889,93 casos y registra el primer descenso desde el 4 de enero.

Por territorios, la Comunitat Valenciana es la que más casos suma este jueves con 6.744 . Tras ella, Madrid notifica 5.622; Catalunya, 4.805 y Andalucía, 3.684.

Estos datos se dan a conocer este jueves en medio de tensiones entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca debido a los retrasos en la entrega de las vacunas contra el coronavirus y la falta de explicaciones. Este viernes se prevé que la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacuna que AstraZeneca ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford, sin embargo no se sabe cuándo comenzará a llegar ni en qué cantidades, lo cual supone una quiebra de los acuerdos contractuales, según la Comisión Europea. Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario da los primeros pasos para crear un certificado de vacunación conjunto para toda la UE.

Si este viernes la EMA termina por dar luz verde a la vacuna de Oxford, dependiendo del retraso final en las entregas, la Comisión Europea cuenta con un mecanismo por el que las vacunas fabricadas dentro de la UE no puedan exportarse sin control. Un "mecanismo de transparencia" que, según la institución, no es una "prohibición de exportación", si bien requerirá que las empresas revelen si las vacunas fabricadas en la UE se exportan fuera de ella. Un portavoz de la UE asegura que en "casos extraordinarios", la Comisión Europea podría recomendar a un Gobierno que no otorgue la autorización de exportación. En definitiva: no es una prohibición de exportación, es un mecanismo que podrá bloquear exportaciones y que establece la amenaza de una prohibición de exportación por lo que puede disuadir el mal comportamiento a las empresas. Un mal comportamiento del que Bruselas culpa a AstraZeneca.