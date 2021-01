Escala el conflicto entre la UE y AstraZeneca con acusaciones cruzadas sobre las vacunas

Fuentes de la Comisión Europea acusan a AstraZeneca de abandonar las negociaciones sobre el futuro retraso en la entrega de sus vacunas. Y fuentes de AstraZeneca dicen que no, que la farmacéutica no se ha levantado de la mesa y que se reunirá este miércoles con la UE. Mientras, el Gobierno austriaco dice que la reunión no será el miércoles, sino el jueves.

¿Conclusión? El conflicto entre la UE y AstraZeneca sigue escalando. Ya Pascal Soriot, CEO de AstraZeneca, explicaba en una entrevista con varios periódicos europeos que los contratos no prevén lo que Bruselas dice que prevén: "Hay muchas reacciones sobre las vacunas en la UE. Pero es complicado, no es cierto que desviemos la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio".

“Nuestro acuerdo no es un compromiso contractual como tal, básicamente dijimos que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito", dice Soriot: "Europa quería ser abastecida más o menos al mismo tiempo que el Reino Unido a pesar de que el contrato se firmó tres meses después. Dijimos que lo intentaríamos, pero no podemos comprometernos contractualmente porque tenemos 3 meses de retraso".

"La UE ha ayudado con grandes cantidades de dinero [2.700 millones] a la producción", ha dicho en el foro de Davos este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Europa ha invertido miles de millones en ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra la COVID-19 del mundo. Y ahora las empresas deben cumplir su parte, deben honrar sus compromisos. Por eso queremos un mecanismo de transparencia para las exportaciones. Europa está determinada a contribuir a este bien común mundial. Pero también es negocio".

Este miércoles está previsto que se reúnan por tercera vez la Comisión Europea con AstraZeneca y representantes de los 27 gobiernos de la UE después de que el laboratorio anunciara el viernes que no iba a ser capaz de cumplir con los compromisos de entrega de vacunas contra la COVID-19. Y Bruselas no se fía y aumenta la presión, amenazando con "cualquier medida necesaria" –es decir, los tribunales– y anunciando reglas de transparencia sobre las exportaciones –es decir, sugiere que AstraZeneca ha vendido a otros países las vacunas destinadas a la UE: ¿Reino Unido?–. "No se trata de bloquear, sino de saber qué están haciendo los laboratorios para poder tomar las medidas adecuadas", ha afirmado este martes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.