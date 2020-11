La Comunidad de Madrid no prevé por ahora cerrar en el puente de diciembre

Madrid, 11 nov (EFE).- El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho que no está previsto por ahora cerrar la Comunidad de Madrid en el puente de diciembre y que el objetivo de la región es seguir bajando la curva de contagios de covid-19 para llegar a las Navidades con las menores restricciones posibles.

La Comunidad ha cerrado recientemente en el puente de Todos los santos y el de la Almudena para prohibir la entrada y salida de personas salvo por motivos justificados, aunque no tiene previsto hacerlo en el puente de diciembre, según Aguado.

"No está previsto cerrar Madrid en el puente de la Constitución, falta mucho tiempo para llegar a ese puente, el objetivo tiene que ser seguir bajando la curva y hacer todo lo que esté en nuestra mano para bajarla al máximo y entrar en diciembre con las mejores garantías y con las menores restricciones posibles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por otro lado, ha comentado que "si la situación epidemiológica sigue evolucionando favorablemente" habrá "más posibilidades de poder levantar las retricciones en Navidades, aunque ha instado a no "bajar la guardia" ni "relajarnos".

"Si todos somos responsables, si no nos saltamos las normas, si no nos saltamos las cuarentenas, si no vamos a fiestas ilegales e irresponsables, si cumplimos con nuestro deber cívico, bajaremos la curva y llegaremos a Navidades en buenas condiciones", ha subrayado.

El vicepresidente madrileño ha destacado la necesidad de "salvar" las próximas fiestas navideñas por razones asistenciales, económicas y humanas.

La incidencia acumulada del 26 de octubre al 8 de noviembre ha bajado en la Comunidad de Madrid a una tasa de 328 casos cada cien mil habitantes, lo que supone un descenso del 9 % respecto a la semana anterior.

Aguado ha atribuido la bajada de la curva de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid al cambio de chip que se produjo antes que en otras regiones españolas, al pasar el conjunto de la ciudadanía "de una situación de cierto control y relajamiento a una situación de contención".

"Cuando le perdamos el miedo al virus (...) y pensemos que ya está todo controlado, la curva volverá a subir", ha advertido el vicepresidente.