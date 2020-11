La Generalitat cree que las medidas están desacelerando el ritmo de contagios

Barcelona, 2 nov. (EFE).- La consellera de Salud, Alba Vergés, ha valorado este lunes que las últimas medidas restrictivas han conseguido desacelerar el ritmo de contagios en toda Cataluña y que nos encontramos ya en una "fase de mitigación".

El virus se ralentiza en Cataluña, que suma 3.652 contagios y 66 muertos más

En una rueda de prensa, Vergés ha considerado que aunque aún "no se descarta nada", incluido el confinamiento domiciliario, "hemos de ir paso a paso" y "no nos debemos avanzar a nuevos escenarios" de restricciones, como cree que sí ha hecho Asturias, que ha pedido al Ministerio de Sanidad el confinamiento domiciliario y el cese de la actividad que no sea esencial.

Del total de camas de UCI disponibles en los hospitales catalanes, 1.074 actualmente, según ha precisado hoy la consellera, los enfermos de COVID-19 ya ocupan el 57 %, y la enfermedad está obligando a la desprogramación de operaciones quirúrgicas programadas en "diferentes centros", especialmente en las Tierras del Ebro y en la zona Metropolitana Norte de Barcelona, ha indicado.