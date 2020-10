Los microbiólogos creen que no se está contando "lo suficiente" con ellos

Valencia, 13 oct (EFE).- Los microbiólogos, esenciales para el control de la pandemia porque hacen las pruebas de detección y son quienes mejor saben interpretarlas, consideran que en España no se ha contado con ellos "lo suficiente" durante esta crisis y creen que las políticas de salud pública deberían tener siempre en cuenta su opinión.

Así lo asegura en una entrevista con EFE el catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia (UV) David Navarro, quien cree que en esta segunda oleada de casos uno de los "problemas serios" es que muchos de los aislamientos "no son efectivos" y, si es así, afirma, "ya podemos hacer PCR a gente asintomática o a contactos estrechos, que no vamos a llegar a nada".

CASO DESIGUAL A LOS MICROBIÓLOGOS

Según Navarro, es "evidente" que los microbiólogos se han tenido que adaptar a la presión asistencial provocada por la covid-19 y su trabajo se ha incrementado exponencialmente, pero considera que el caso que se les ha hecho "ha sido muy desigual en las distintas comunidades autónomas".

"Con carácter general, en la Comunidad Valenciana se nos ha escuchado bastante, quizá más que en otras comunidades", indica Navarro, que afirma tener la sensación de que en esta crisis sanitaria se ha contado más con epidemiólogos y especialistas en salud pública "y mucho menos con microbiólogos".

"Desde la Sociedad Española de Microbiología Clínica tenemos la sensación de que no se ha contado lo suficiente con nosotros desde el Estado español, y en particular desde el Ministerio", señala el jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Valencia.

El también miembro del comité asesor creado por la Generalitat Valenciana para diseñar actuaciones en función de la evolución de la pandemia recuerda que los microbiólogos son los que saben "cómo funcionan las pruebas y qué es lo que cabe esperar de ellas".

POSIBLES CAUSAS DEL INCREMENTO DE CASOS

El paulatino incremento de positivos a la covid-19 tras finalizar el pasado 21 de junio el estado de alarma podría deberse a que el rastreo de casos no funciona de manera óptima, a que está fallando el aislamiento eficaz de las personas y no se respeta el distanciamiento físico o a la saturación de la Atención Primaria.

Según David Navarro, "lo que seguro que no está yendo bien" es el "aislamiento eficaz de las personas" y medidas como el distanciamiento físico entre ellas.

Preguntado por si deberían implementarse medidas más restrictivas para frenar el avance de casos, afirma, tras recordar que no es epidemiólogo y que tiene su opinión pero no es experto, que hay una serie de parámetros que dictan si hay o no que confinar o perimetrar, y señala que cree que "no se va a volver a confinar globalmente a la población".

No obstante, añade que aquí "intervienen otras cosas, como factores económicos o sociopolíticos" pero no cree "que se vaya a cerrar como se hizo en marzo", y añade: "Posiblemente iremos cerrando cosas, pero mientras se pueda aguantar, la gente no va a cerrar".

RASTREO DE CASOS

Respecto al rastreo y detección de casos, considera que "posiblemente no ha funcionado como debía. Se hace no óptimamente pero razonablemente bien, y en algunas zonas de España mejor que en otras".

A su juicio, es "evidente" que para la investigación de nuevos contagios "hay que poner más gente" porque el rastreo de casos, añade, "posiblemente no ha funcionado como debía".

No obstante, opina que a medida que pase el tiempo y se vayan incrementado los positivos "el rastreo tiene menos importancia porque una vez se instala en la comunidad, el virus se transmite fácilmente en ella y el rastreo es inabarcable, más que imposible".

Por tanto, agrega, "si eso sigue así el rastreo de contactos tendrá poca importancia en los próximos meses y en lo que vamos a tener que concentrarnos, una vez más, es en lo que pasa en los hospitales".

Según Navarro, la mayoría de laboratorios de Microbiología de los hospitales públicos entrega los resultados de las pruebas en 24 o 48 horas "a lo sumo", pero no hay que confundir "el tiempo de respuesta de los laboratorios con el tiempo global de entrega de resultados".

LA ATENCIÓN PRIMARIA, DESBORDADA

Avisa de que la Atención Primaria "está absolutamente desbordada y esto no ha hecho más que empezar porque ahora viene la temporada fría y se va a juntar no solo con la gripe, sino con los catarros que descompensan a pacientes crónicos que necesitan ir a los centros de salud o incluso al hospital".

A su juicio "hay un problema evidente: se tarda un tiempo en gestionar las cosas porque acude mucha gente. La gente hace lo que puede pero la Primaria está en la situación que está".

"El invierno genera una mayor afluencia de personas a los hospitales y los centros de salud, como es natural", afirma el especialista en Microbiología.