Sanidad reconoce que "todo apunta" a que habrá que administrar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que, de cara al futuro, "todo apunta a una tercera dosis de la vacuna" contra el coronavirus. "Lo que habrá que determinar es cuándo empezamos", ha matizado.

En una entrevista en Onda Cero, Darias ha dicho que "tenemos que seguir vacunando hasta alcanzar el 100% de la población". Preguntada por si tendremos que vacunarnos cada año, ha contestado que "sin duda alguna".

La ministra ha recordado que España tiene contratos con Pfizer y Moderna para los años 2022 y 2023. Pfizer sigue trabajando en una posible tercera dosis, que Estados Unidos considera todavía no necesaria.

Tal y como ha reconocido el director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, la farmacéutica no ha tenido tiempo para analizar "los efectos y consecuencias" que tendría este tercer pinchazo.

Respecto a la vacuna para los más pequeños, la ministra ha reconocido que la vacuna pediátrica será un "debate no exento de dificultad". "Muchos dicen que los niños no son los transmisores, pero es verdad también que si queremos inmunidad completa tenemos que poder hacerlo. Con mucha calma, todavía no hay aprobación", ha dicho.

La comunidad científica no respalda con unanimidad la necesidad de suministrar una tercera dosis de la vacuna, principalmente por la falta de evidencias claras. "Creemos que es muy temprano para saber si hace falta una tercera dosis, porque lo principal es vacunar al mayor número de personas, ya que si se ralentiza la vacunación podrán aparecer nuevas variantes", opina la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, África González.